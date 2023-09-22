مستشفيات صحة أسيوط تجري 35 عملية مجانية ضمن مبادرة "100 يوم صحة"

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط عن استمرار إجراء العمليات المجانية بعدد من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة حيث تم تنفيذ 35 عملية مجانية.

يأتي ذلك استمراراً للجهود المبذولة في إجراء العمليات المجانية يوم الجمعة من كل أسبوع بمستشفيات وزارة الصحة بمحافظة أسيوط لخدمة المواطنين والمرضى وتوفير كافة الخدمات الطبية للمترددين علي المنشآت الصحية بالمحافظة.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وإشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لجميع المواطنين من أبناء أسيوط والمترددين عليها من مختلف المحافظات وتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء عمليات جراحية بالمجان في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة النساء والتوليد ضمن مبادرة “100 يوم صحة”.

زين: المستشفيات تجري العمليات بالمجان للمرضى غير القادرين وغير المنتفعين بالتأمين الصحي



حيث أجرت مستشفيات الصحة بمحافظة أسيوط اليوم الجمعة عدد 35 عملية جراحية بالمجان للمرضى غير القادرين وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي حيث أجرت مستشفى القوصية المركزى بقيادة دكتور وليد أحمد أنور رياض اليوم الجمعة، 14 عملية مجانية تنوعت بين 8 عمليات أنف وأذن و4 عمليات نساء و2 عملية جراحة وأجريت العمليات بواسطة دكتور إسماعيل علي ودكتورة رانيا نبيل ودكتور ميخائيل منير بقسم أنف وأذن وحنجرة ودكتور ناجح حبيب ودكتور محمد سعد ودكتور عماد جميل ودكتور سميح مرزوق ودكتور هانى نعيم بقسم النساء والتوليد وبمعاونة أطباء التخدير دكتور ريمون مزرق ومعاونة فريق التمريض أميمة صلاح وزينب عبد الجواد ولمياء عبد الرحمن ونسمة سعد ودينا فتحي ودعاء مرزق وفاطمة ماهر ومنى محمد.

فيما أجرت مستشفى ديروط المركزي بقيادة الدكتور رمضان أحمد مدير مستشفى ديروط المركزي اليوم الجمعة، 8 عمليات جراحية مجانية متنوعة بأقسام الجراحة والنساء والولادة والمسالك البولية والأنف والأذن بواسطة الدكتور أحمد رأفت غانم ودكتور محمد الخطيب ودكتور أحمد علي حسين ودكتور فريد فايز والدكتورة منار إبراهيم والدكتورة رانيا ثروت فهمي ومساعدة أطباء التخدير دكتور محمد عبد التواب ومعاونة طاقم تمريض عمليات قسمي الجراحة والنساء بالمستشفىـ تحت إشراف دكتور رمضان احمد محمد مدير المستشفى و دكتور أحمد علي حسين وكيل المستشفى ودكتور أحمد رأفت غانم نائب المدير للطواريء.



وفي مستشفى ساحل سليم المركزي بقيادة دكتور ايمن نعيم مدير مستشفى ساحل سليم المركزي تم إجراء 6 عمليات مجانية في قسم الإصابات والطوارئ.. إصابات متعدد.. بواسطة دكتور عبد الباقي محمود أخصائي الجراحة.. ودكتور ميلاد مراد يوسف أخصائي العظام.. بمعاونة دكتورة هناء فوزي أخصائي التخدير.

بينما أجرت مستشفى منفلوط للصحة الإنجابية بقيادة دكتور إيهاب حكم مدير مستشفى الصحة الإنجابية 3 حالات ولادة قيصرية.. بواسطة دكتور روماني نادي ودكتورة مها عبد البصير بمعاونة طبيبة التخدير دكتورة هاله محمود.. وتحت إشراف دكتور أحمد عبد الصبور وكيل المستشفى ودكتور وليد سيد ودكتورة أميرة محمد نواب مدير المستشفى.

وفي مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة أسيوط بقيادة دكتورة وفاء زين العابدين مدير مستشفى النساء والولادة والأطفال الإيمان القديمة وتحت إشراف دكتور إسلام عادل نائب المدير للطوارئ تم إجراء 4 عمليات قيصرية.. بمتابعة رئيس قسم النساء والتوليد دكتور رأفت عبد التواب وأجرى الجراحة دكتور أحمد راشد والتخدير دكتور محمد عزت ومعاونة تمريض عمليات المستشفى.

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بأسيوط بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والأطقم الطبية للنهوض بصحة المجتمع الأسيوطي وتقديم كل الخدمات الممكنة لمساعدة المواطنين وخاصة ممن لا يتمتعون بنظام التأمين الصحي وغير القادرين على تكاليف العلاج وذلك لتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية.

من جانبه أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن القطاع الصحي يولي اهتماماً كبيراً بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضى والمترددين على المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط وخاصة غير القادرين على تكاليف العلاج وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي ومن هذا المنطلق تقوم العديد من مستشفيات أسيوط بإجراء العمليات المجانية لغير القادرين كل يوم جمعة.