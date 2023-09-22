الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتابع مع مسئولي الابنية التعليمة جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، مع مسئولي الأبنية التعليمية لمتابعة جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد وموقف الصيانة العاجلة.

 وكذلك مدى توافر المقاعد الدراسية وجاهزية المدارس من الناحية الإنشائية والتجهيزات للعام الدراسي الجديد، واستمع إلى تقرير المرور على المدارس للوقوف على احتياجاتها ومدى جاهزيتها لاستقبال التلاميذ، جاء ذلك خلال لقاءه مع المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.


التوجيه بمراجعة كافة أعمال التطوير والصيانة البسيطة والشاملة


كان محافظ أسيوط، قد وجه مسئولي الأبنية التعليمة للمرور الميداني ومراجعة كافة أعمال التطوير والصيانة البسيطة والشاملة وخاصة الدهانات وأعمال رفع الكفاءة لدورات المياه التي تمت داخل المدارس، وسرعة تلافي كافة الملاحظات التى تم رصدها والتأكد من سلامة المقاعد ومختلف الوسائل التعليمية داخل الفصول الدراسية لضمان توفير المناخ المناسب وعناصر السلامة والأمان للطلاب.

كما كلف المحافظ مسئولي الأبنية التعليمية بإعداد تقرير شامل بكافة الأعمال التي تمت، وغيرها من الاحتياجات المطلوبة لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد على أكمل وجه.

دعم احتياجات المدارس بـ 7500 ديسك مدرسي جديد


وأكد اللواء عصام سعد أن الدولة  تولي اهتماماً بالغا بالمنظومة التعليمية وتسعى جاهدة لبناء مدارس جديدة وتطوير وصيانة المدارس القائمة بالفعل مما يساهم في تحسين جودة العملية التعليمية.

وأشار المحافظ إلى دعم احتياجات المدارس بحوالي 7500 ديسك مدرسي جديد من خلال هيئة الابنية التعليمية لسد أي احتياجات طارئة للمدارس ذات الكثافات الطلابية العالية مما يعكس حجم الاهتمام الشديد الذى تولية المحافظة لرفع كفاءة المنظومة بالكامل، إلى جانب ما تقوم به حاليًا المدارس والإدارات التعليمية في إجراء الصيانات البسيطة للديسك المدرسي ووسائل التعلم والإنارة ودورات المياه وكل ما يخص العملية التعليمية من الموارد الخاصة بهم وذلك لتوفير سبل الراحة للطلاب.

وشدد المحافظ على  مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس وجميع أعمال الصيانات والإصلاحات التي تم تنفيذها من الخارج والداخل من أعمال الإنارة ودورات المياه والنوافذ والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس وزجاج النوافذ وأسلاك الكهرباء، مع ضرورة التأكد من توافر طفايات الحريق وخزانات المياه وسد أي عجز في الأثاث المدرسي والمقاعد والتأكد من توافر كافه عناصر السلامة والأمان للطلاب وكافة التجهيزات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مسئولي الابنية التعليمية متابعة جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد الصيانة العاجلة توافر المقاعد الدراسية جاهزية المدارس من الناحية الإنشائية عام الدراسي الجديد مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط

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