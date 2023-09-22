الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: الأعمال الإنشائية بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ تسير على قدم وساق

اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن الأعمال الإنشائية بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تسير على قدم وساق من أجل الانتهاء منه ويجري إنشاؤه داخل ديوان عام المحافظة ليكون المركز الإقليمي لخدمة محافظات وسط الصعيد.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال الإنشاء يرافقه كل من المهندسة إيمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والمهندس أحمد صلاح فخري مدير إدارة المشروعات الهندسية بالمحافظة ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال.


عصام سعد: الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ وتسريع وتيرة الأعمال


وتفقد المحافظ أعمال الإنشاء والتي قاربت على الانتهاء حيث يجري أعمال التشطيبات النهائية للمركز مشددًا على الشركة المنفذة على الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ وتسريع وتيرة الأعمال للانتهاء من المركز في أقرب وقت ممكن لتشغيل المركز الذي سيسهم في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، لتحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ.


وأوضح محافظ أسيوط أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يتم إنشائه للتعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة حيث تتضمن الشبكة جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة.


وأشار اللواء عصام سعد إلى إلي الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة فضلا عن المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للموقف التنفيذي الخاص بإنشاء مقر الشبكة الوطنية مشيدًا بالمشروع الذي يعد نقلة حضارية كبرى فى التعامل مع الأزمات والطوارئ وسرعة احتوائها وتقليص زمن الاستجابة للحدث والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات لتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


يذكر أن الشبكة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة وتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تهدف الشبكة على ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

الأعمال الإنشائية بمركز السيطرة الموحد للشبكة
الأعمال الإنشائية بمركز السيطرة الموحد للشبكة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
IMG-20230922-WA0007
IMG-20230922-WA0007
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
الأعمال الإنشائية بمركز السيطرة الموحد للشبكة
الأعمال الإنشائية بمركز السيطرة الموحد للشبكة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ الإدارة العامة للتخطيط العمراني إدارة المشروعات الهندسية

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