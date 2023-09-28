الخميس 28 سبتمبر 2023
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مصر

الصحة: إعدام 17 ألف كيلو حلوى "فاسدة"

وزير الصحة
وزير الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إعدام 17 ألفًا و242 كيلوجرامًا من أصناف متنوعة لحلوى المولد النبوي الشريف، و604 لترات سكر جلوكوز، وألوان صناعية، لتغير خواصها الطبيعية، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية خلال الفترة من 27 أغسطس الماضي إلى 27 سبتمبر الجاري، على جميع المنشآت الغذائية، وخاصة أماكن عرض وبيع وتخزين حلوى المولد النبوي الشريف.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات تضمنت المرور على 3 آلاف و162 منشأة غذائية تقوم بتصنيع وعرض وبيع حلوى المولد النبوي الشريف، وتم سحب ألفين و968 عينة من المواد الغذائية، لفحصها بمعامل وزارة الصحة.

رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بكافة أنحاء الجمهورية

ولفت «عبدالغفار»، إلى أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات من الأطباء وأطقم التمريض على مدار الـ24 ساعة.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية، إلى التحفظ على 9 آلاف و192 كيلوجرامًا من أصناف حلوى المولد للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب التوصية بإغلاق 576 منشأة تُدار بدون ترخيص، وتحرير 3 آلاف و483 محضرًا لمخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء.

ولفت الدكتور عمرو قنديل، إلى تكثيف الرقابة على الفنادق، والمطاعم، والمنشآت الغذائية المختلفة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية

وتناشد وزارة الصحة، العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كافة المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وتهيب وزارة الصحة والسكان  المواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج، حفاظًا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.

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