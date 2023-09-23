وزارة الصحة تطلق حملة لتحسين الشكل الجمالى لمنشآت الرعاية الأولية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن البدء في حملة لتحسين الوجه الجمالي لمنشآت الرعاية الصحية الأولية بجميع المحافظات، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحملة التي بدأت، أمس الجمعة، بجميع محافظات الجمهورية، وتستمر لمدة يومين، تأتي في إطار التزام الوزارة بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية الأولية لجميع المواطنين بجميع المناطق الريفية والحضرية، مشيراً إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قد وجه برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في إطار سعي الوزارة الدائم نحو تحقيق رضا المنتفعين عن الخدمات المقدمة.

من جهتها، أشارت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى أن الحملة تشمل تجديد وتحسين الشكل الجمالي لجميع منشآت الرعاية الأولية، حيث تتم صيانة جميع المباني لضمان توفير بيئة صحية نظيفة ومريحة للمترددين، إضافةً إلى ذلك، تم تزويد جميع المنشآت باللوحات الإرشادية واللافتات المحدثة، وذلك لتعزيز استقبال الجمهور، وتيسير التعرف على أماكن تلقي الخدمة، والعمل على زيادة رضا المنتفعين بالخدمات المقدمة من خلال وحدات الرعاية الأساسية.

منشآت الرعاية الأولية تعمل على تقديم خدمات منظومة طب الأسرة



وأضافت أن منشآت الرعاية الأولية تعمل على تقديم خدمات منظومة طب الأسرة والعيادات التخصصية، ومبادرات الصحة العامة، ضمن مبادرة ١٠٠ يوم صحة، وخدمات رعاية الأم الحامل، وتقديم خدمات صحية شاملة للأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات، إضافة إلى توفير التطعيمات الروتينية، وخدمات المعمل، وتقديم استشارات وخدمات تنظيم الأسرة وتوعية الأزواج بأهميتها، فضلاً عن توفير الألبان الصناعية والعلاجية، وأيضا توفير الخدمات المتقدمة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والتخصصات الطبية المختلفة.





تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة ملتزمة بتقديم هذه الخدمات وغيرها ضمن مبادرة "100 يوم صحة" ومبادرة تطوير الرعاية الأساسية، وتسعى دائمًا لتحقيق أعلى مستويات الجودة والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

حملة لتحسين الوجه الجمالي لمنشآت الرعاية الصحية

حملة لتحسين الوجه الجمالي لمنشآت الرعاية الصحية

حملة لتحسين الوجه الجمالي لمنشآت الرعاية الصحية