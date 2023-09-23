السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة الصحة تطلق حملة لتحسين الشكل الجمالى لمنشآت الرعاية الأولية

حملة لتحسين الوجه
حملة لتحسين الوجه الجمالى لمنشآت الرعاية الصحية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن البدء في حملة لتحسين الوجه الجمالي لمنشآت الرعاية الصحية الأولية بجميع المحافظات، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحملة التي بدأت، أمس الجمعة، بجميع محافظات الجمهورية، وتستمر لمدة يومين، تأتي في إطار التزام الوزارة بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية الأولية لجميع المواطنين بجميع المناطق الريفية والحضرية، مشيراً إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قد وجه برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في إطار سعي الوزارة الدائم نحو تحقيق رضا المنتفعين عن الخدمات المقدمة.

txt

وزير الصحة يبحث مع نظيره السنغافورى تعزيز التعاون فى القطاع الصحى

من جهتها، أشارت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى أن الحملة تشمل تجديد وتحسين الشكل الجمالي لجميع منشآت الرعاية الأولية، حيث تتم صيانة جميع المباني لضمان توفير بيئة صحية نظيفة ومريحة للمترددين، إضافةً إلى ذلك، تم تزويد  جميع المنشآت باللوحات الإرشادية واللافتات المحدثة، وذلك لتعزيز استقبال الجمهور، وتيسير التعرف على أماكن تلقي الخدمة، والعمل على زيادة رضا المنتفعين بالخدمات المقدمة من خلال وحدات الرعاية الأساسية.

منشآت الرعاية الأولية تعمل على تقديم خدمات منظومة طب الأسرة
 

وأضافت أن منشآت الرعاية الأولية تعمل على تقديم خدمات منظومة طب الأسرة والعيادات التخصصية، ومبادرات الصحة العامة، ضمن مبادرة ١٠٠ يوم صحة، وخدمات رعاية الأم الحامل، وتقديم خدمات صحية شاملة للأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات، إضافة إلى توفير التطعيمات الروتينية، وخدمات المعمل، وتقديم استشارات وخدمات تنظيم الأسرة وتوعية الأزواج بأهميتها، فضلاً عن توفير الألبان الصناعية والعلاجية، وأيضا توفير الخدمات المتقدمة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والتخصصات الطبية المختلفة.
 

الصحة: الاستعلام عن العلاج على نفقة الدولة من موقع المجالس الطبية بالرقم القومى


تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة ملتزمة بتقديم هذه الخدمات وغيرها ضمن مبادرة "100 يوم صحة" ومبادرة تطوير الرعاية الأساسية، وتسعى دائمًا لتحقيق أعلى مستويات الجودة والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

حملة لتحسين الوجه الجمالي لمنشآت الرعاية الصحية
حملة لتحسين الوجه الجمالي لمنشآت الرعاية الصحية
حملة لتحسين الوجه الجمالي لمنشآت الرعاية الصحية
حملة لتحسين الوجه الجمالي لمنشآت الرعاية الصحية
حملة لتحسين الوجه الجمالي لمنشآت الرعاية الصحية
حملة لتحسين الوجه الجمالي لمنشآت الرعاية الصحية
حملة لتحسين الوجه الجمالي لمنشآت الرعاية الصحية
حملة لتحسين الوجه الجمالي لمنشآت الرعاية الصحية
وزارة الصحة حملة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة منشآت الرعاية الصحية المتحدث الرسمي لوزارة الصحة

مواد متعلقة

وزير الصحة: الدولة اتخذت خطوات كبيرة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة

الأكثر قراءة

موعد صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة (فيديو)

اليونيسف لـ"الدستور": الوضع فى ليبيا كارثى.. والأطفال يحتاجون لدعم عاجل

حدث تاريخى.. الأهلى يلعب على برونزية مونديال الأندية للسلة

"العلمين الجديدة" و"العاصمة الإدارية".. نماذج حاضرة فى جلسات مؤتمر دولى بالأردن

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

"الوزراء": لا صحة لإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة