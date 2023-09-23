وزير الصحة يبحث مع نظيره السنغافورى تعزيز التعاون فى القطاع الصحى

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع نظيره أونج يي كونغ، وزير الصحة في سنغافورة، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية «نيويورك» الأمريكية.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرين بحثا التعاون في مجال تدريب الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، وكذلك تدريب هيئات التمريض في العديد مجالات الرعاية المركزة، وإدارة خدمات التمريض، والتمريض في حالات الطوارئ، وتمريض الأطفال حديثي الولادة، والتعليم والتدريب، وتمريض صحة الأسرة.

تبادل الزيارات بين المسئولين في القطاع الصحي من الجانبين المصري والسنغافوري

وأضاف عبدالغفار أن الوزيرين اتفقا على تبادل الزيارات بين المسئولين في القطاع الصحي من الجانبين المصري والسنغافوري للتعرف على تجارب البلدين في مجال أنظمة إدارة المستشفيات والرعاية الصحية الأولية والوقائية.

وأكد توافق الطرفين على وضع آليات للتعاون بين المراكز الطبية المتخصصة ومعاهد البحوث والتدريب التابعة لوزارتي الصحة في البلدين، إلى جانب التعاون في مجال تصنيع الأمصال واللقاحات والمستحضرات البيولوجية.

ولفت إلى أن اللقاء بحث التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة انتشار الأمراض المعدية، وناقلات الأمراض، من خلال قطاع الشئون الوقائية والأمراض المتوطنة في البلدين.

وتابع أن محاور اللقاء تضمنت بحث التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال التغطية الصحية الشاملة، وإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وكذلك التعاون وتبادل الخبرات في مجال خدمات نقل الدم ومنتجات الدم والبلازما، علاوة على التعاون في مجال السياحة الصحية.

وكانت قد قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال بطاقات الرقم القومى من الموقع الالكترونى للمجالس الطبية المتخصصة.

وأوضح الدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة، مشيرا إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.