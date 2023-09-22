العلاجات البديلة والمكملات الغذائية ودورها فى تحسين الصحة العامة

تعتبر العلاجات البديلة والمكملات الغذائية خيارات مهمة في الرعاية الصحية الحديثة، فبدلاً من الاعتماد على العلاجات التقليدية المشتقة من الأدوية، يستخدم الكثيرون حاليًا العلاجات البديلة كجزء من نمط حياة صحي ومستدام.

تتضمن هذه العلاجات مجموعة واسعة من الممارسات والمكملات الغذائية، مثل الأعشاب الطبية والتأمل والتدليك، يهدف استخدامها إلى تحسين الصحة والعافية، ومنح الجسم والعقل التوازن اللازمين للمحافظة على صحة جيدة، وفقًا لما ذكره موقع "clevelandclinic" الطبي.

الأعشاب الطبية:

تعد الأعشاب الطبية واحدة من الطرق الأكثر شيوعًا في العلاجات البديلة، تستخدم الأعشاب التي تحتوي على مواد طبيعية نشطة لعلاج العديد من الأمراض والحالات المختلفة، فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام الجينسنغ لتعزيز الطاقة وتحسين القدرة على التحمل، في حين يمكن استخدام "الكاموميل" لتهدئة الأعصاب وتعزيز النوم.

التأمل والاسترخاء:

يعتبر التأمل والاسترخاء أساليب فعالة للتحكم في الضغوط النفسية وتحقيق الراحة العقلية، تعتمد هذه الطريقة على توجيه الانتباه بشكل متعمد نحو الحاضر، والتركيز على التنفس وتهدئة العقل، حيث تشير الأبحاث إلى أن التأمل اليومي يمكن أن يقلل من التوتر والقلق وحتى يحسن النوم.

التدليك:

يستخدم التدليك كوسيلة للتخلص من التوتر وتحسين الصحة العامة، فهو يزيد من تدفق الدم والأكسجين في الجسم، ويساعد على تخفيف العضلات المشدودة وتحسين المزاج، كما أن العديد من تقنيات التدليك متوفرة، مثل التدليك السويدي والتدليك العميق والتدليك بالأحجار الساخنة.

فوائد العلاجات البديلة والمكملات الغذائية على الصحة والعافية:

- تحسين الصحة العامة: تعزز العلاجات البديلة والمكملات الغذائية الصحة العامة للجسم والعقل.

- تقليل الأعراض: يمكن أن تقلل هذه العلاجات من الأعراض المزمنة مثل الألم والقلق والاكتئاب والإجهاد.

- الحد من آثار الجانبية: في الكثير من الحالات، تعتبر العلاجات البديلة والمكملات الغذائية أكثر أمانًا وأقل آثارًا جانبية مقارنة بالأدوية التقليدية.

- تعزيز النمط الحياتي الصحي: يشجع استخدام العلاجات البديلة على تبني نمط حياة صحي ومستدام، بما في ذلك الانتباه للتغذية المتوازنة وممارسة النشاط البدني.

وأوضح الخبراء، أن استخدام العلاجات البديلة والمكملات الغذائية في الرعاية الصحية يعتبر خيارًا شخصيًا، فقبل تجربة أي علاج بديل أو مكمل غذائي، يجب استشارة مقدم الرعاية الصحية المختص لضمان أمان وفعالية العلاج.