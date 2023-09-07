الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

منها شرب الأعشاب والليمون.. 4 طرق بسيطة لتنظيف القولون من السموم

طرق بسيطة لتنظيف
طرق بسيطة لتنظيف القولون

يبحث الكثير من الأشخاص المصابين بمرض القولون عن أسهل الطرق لتنظيفه من السموم الموجودة في الجسم، لتحسين مرحلة الهضم وفقدان الوزن.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من الأشخاص المصابين بمرض القولون لمعرفة طرق تنظيف القولون في المنزل لتهدئة المعدة من التقلصات، لذلك نرصد لكم في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يجب أن تعرفها، وذلك وفقًا لموقع "very well health"، وإليكم تفاصيل  في السطور التالية.

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طرق بسيطة لتنظيف القولون من السموم

هناك مجموعة من الطرق الصحية التي يجيب أن يلتزم بها مصاب القولون لكي يتخلص من السموم الموجودة في الجسم، تعرف على الخطوات في السطور التالية:

1 - شرب الماء الكافي الذي يحتاجه الجسم من أكثر الطرق السهلة التي يمكن من خلالها ان يتخلص الجسم من السموم، لذلك يجب على مرضى القولون تناول الكثير من الماء.

2 - تناول عصير الليمون الطبيعي لأنه يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم، وذلك لاحتواء الليمون على المركبات الكيميائية التي تتفاعل بشكل إيجابي مع الغشاء المخاطي للأمعاء.

3 - يمكن تناول أعشاب الشاي من خلال غلي الأعشاب، وتناولها من مرة إلى مرتين في اليوم، فهذا يساعد على تعزيز عملية الهضم لمرضى القولون.

4 - المشروبات الطبيعية الموجودة في الفاكهة والتي يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة، لأنها تعمل على تنظيف القولون أو الأمعاء الغليظة، كالتفاح والموز والكيوي والحامض، لاحتوائها على المواد الألياف والمواد الكيميائية النباتية.

فوائد تنظيف القولون من السموم

1 - عقب تنظيف القولون ستشعر بالراحة وتهدئة المعدة والانتهاء من معاناة انتفاخات البطن وغازاتها.

2 - القضاء على التهابات المعدة.

3 - التخلص من مشاكل عسر الهضم.

4 - خسارة الوزن والشعور بالشبع وتقليل الوجبات الغذائية.

5 - الشعور بالاسترخاء والقضاء على التوتر والقلق.

6 - تعزيز الجسم بالطاقة التي يحتاجها.

7 - التخلص من الإمساك.

8 - التخلص من تهيج القولون المستمر.

9 - التخلص من الصداع المزمن.

10 - إزالة البكتيريا الطبيعية في الأمعاء الغليظة للسموم.

11 - تخلص الكبد من السموم الموجودة في الجسم.

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