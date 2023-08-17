الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رائد زراعة الأمعاء: الطب لا يعرف تشخيصا يُسمى بـ القولون العصبي

القولون العصبي
القولون العصبي

قال الدكتور كريم أبو المجد، رائد زراعة الأمعاء العالمي في كليفلاند الأمريكي، إنه يأتي إلى مصر باستمرار كي يقوم بعمل الكثير من العمليات الجراحية للمواطنيين بالمسشفيات الحكومية، وذلك لعدم قدرتهم على تغطية تكلفة السفر للخارج.

أمراض الجهاز الهضمي 

وأكد “أبو المجد” خلال لقائه ببرنامج “مصر تستطيع” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الدولة المصرية هي المنشأ الأم لجميع الأطباء المصريين في الخارج الآن، معبراً:" مصر لها حق على علمائها ومن الطبيعي أن نأتي لمصر من أجل إجراء الكثير من العمليات داخل المستشفيات الحكومية، وما نفعله الآن صدقة جارية لنا فيما بعد.

وأضاف أن تشخيص بعض الأطباء لأمراض المعدة يكون خاطئ، أي أنه لا يوجد شئ في الطب يطلق عليه القولون العصبي على الإطلاق.

الحالة النفسية والأمراض الهضمية

وأشار إلى، أن هناك علاقة وثيقة بين أمراض المعدة والحالة النفسية، حيث قد تؤدي أمراض المعدة إلى الإصابة بنوبات اكتئاب، وقد تؤدي الحالة النفسية السيئة إلى الإصابة بالعديد من أمراض الجهاز الهضمي المختلفة، لذا هناك علاقة تبادلية بين المشاعر النفسية للمواطن وأمراض الجهاز الهضمي.

كريم أبو المجد مصر تستطيع دي ام سي أمراض الجهاز الهضمي

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

والدة الطفل مصطفى: يئست من كلام الأطباء وحزينة على ابني

غلق كلى لطريق الواحات منتصف الليلة حتى فبراير المقبل

نجل عامل البلاط المقتول بمنطقة بدر: المتهم قتل والدى بطلق نارى فى الرأس

أمن القاهرة يعيد أجنبيًا متغيبًا لأسرته فى مدينة نصر

«اشتغلت أمين مخزن».. محمد ثروت يكشف كواليس اعتزاله الفن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس