رائد زراعة الأمعاء: الطب لا يعرف تشخيصا يُسمى بـ القولون العصبي

قال الدكتور كريم أبو المجد، رائد زراعة الأمعاء العالمي في كليفلاند الأمريكي، إنه يأتي إلى مصر باستمرار كي يقوم بعمل الكثير من العمليات الجراحية للمواطنيين بالمسشفيات الحكومية، وذلك لعدم قدرتهم على تغطية تكلفة السفر للخارج.

أمراض الجهاز الهضمي

وأكد “أبو المجد” خلال لقائه ببرنامج “مصر تستطيع” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الدولة المصرية هي المنشأ الأم لجميع الأطباء المصريين في الخارج الآن، معبراً:" مصر لها حق على علمائها ومن الطبيعي أن نأتي لمصر من أجل إجراء الكثير من العمليات داخل المستشفيات الحكومية، وما نفعله الآن صدقة جارية لنا فيما بعد.

وأضاف أن تشخيص بعض الأطباء لأمراض المعدة يكون خاطئ، أي أنه لا يوجد شئ في الطب يطلق عليه القولون العصبي على الإطلاق.

الحالة النفسية والأمراض الهضمية

وأشار إلى، أن هناك علاقة وثيقة بين أمراض المعدة والحالة النفسية، حيث قد تؤدي أمراض المعدة إلى الإصابة بنوبات اكتئاب، وقد تؤدي الحالة النفسية السيئة إلى الإصابة بالعديد من أمراض الجهاز الهضمي المختلفة، لذا هناك علاقة تبادلية بين المشاعر النفسية للمواطن وأمراض الجهاز الهضمي.