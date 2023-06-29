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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

شرب الكثير من الماء.. نصائح تهمك للحفاظ على صحة القولون

القولون
القولون

يعاني الكثيرون من أعراض القولون التي تعمل على اضطربات المعدة والأمعاء، وتقلصات وألم وانتفاخ المعدة نتيجة التوتر أو بسبب عدم الإلتزام بالطعام الصحي أو ممارسة الرياضة.

ويبحث كثير من الأشخاص الذين يعانون من مرض وأعراض القولون عبر مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا وعلى موقع “جوجل” عن نصائح للحفاظ على القولون ومعالجة تلك الأعراض.

ونرصد لكم في السطور التالية أبرز النصائح التي يجب أن يتابعها مرضى القولون العصبي ليتجنبوا اعراضه المؤلمه، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقاً لموقع “chroniclelive”.

نصائح تهمك للحفاظ على صحة القولون

إذا كنت تعاني من ألم القولون عليك بتتبع النصائح في السطور التالية حتى لا تتعرض لأعراض المعدة والأمعاء وإليكم التفاصيل في.

1 - يجب على مرضى القولون تناول الكثير من الماء طوال اليوم على حسب الكمية التي يحتاجها جسمك.

2 - عليك بتجنب المأكولات التي تحتوي على البقوليات حتى لا تتعرض لتهيج القولون.

3 - ممارسة التمارين اليومية من ضمن الأنشطة التي ستساعد جسمك بشكل كبير لأنها ستعطيك الطاقة التي تحتاجها وستساعد على تنظيم أكلك.

4 - يجب أن تتبع حمية غذائية سليمة والاعتماد يكون على أكل الخضار والفاكهه.

5 - تناول الأعشاب والمشروبات الساخنة المهدئه للقولون.

أعشاب تخفف عنك ألم القولون

1 - يمكنك شرب الشاي الأخضر.

2 - تناول الزنجبيل سيساعد بشكل كبير على تهدئه الألم.

3 - الليمون الساخن من ضمن المشروبات المهدئة للمعدة.

4 - الشمر مفيد جداً للمعدة.

5 - اليانسون يعمل على تخفيف ألم المعدة.

أطعمة يجب أن تكون في طبقك الرئيسي

1 - الفواكه مثل الموز والبرتقال والتفاح.

2 - الخضار مثل السبانخ والجزر والبازلاء والفاصوليا.

3 - اللحوم البيضاء مثل الدجاج والأسماك

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