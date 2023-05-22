منها شرب الماء.. 12 نصيحة من الخبراء للتعامل مع متلازمة القولون العصبي

متلازمة القولون العصبي تعد حالة منهكة، يعاني منها الكثير وتؤثر على جميع مختلف الأمور في حياة الشخص خاصة الجانب المتعلق بالعمل.

لسوء الحظ عندما يتم تشخيص شخص ما بمرض القولون العصبي فإن العلاج ليس بسيطًا من خلال الأدوية، بل يتطلب الأمر التزامًا مدى الحياة بمجموعة من العادات الروتينية، والتي قد تستغرق شهورًا أو حتى سنوات حتى يكتشفها الفرد.

- أبرز العادات والنصائح الواجب اتباعها للمصابين بالقولون العصبي



اتفق جميع الخبراء وفقا لموقع "The Sun" على أن العادات التالية جزء لا يتجزأ من حياتهم: