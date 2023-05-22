منها شرب الماء.. 12 نصيحة من الخبراء للتعامل مع متلازمة القولون العصبي
متلازمة القولون العصبي تعد حالة منهكة، يعاني منها الكثير وتؤثر على جميع مختلف الأمور في حياة الشخص خاصة الجانب المتعلق بالعمل.
لسوء الحظ عندما يتم تشخيص شخص ما بمرض القولون العصبي فإن العلاج ليس بسيطًا من خلال الأدوية، بل يتطلب الأمر التزامًا مدى الحياة بمجموعة من العادات الروتينية، والتي قد تستغرق شهورًا أو حتى سنوات حتى يكتشفها الفرد.
- أبرز العادات والنصائح الواجب اتباعها للمصابين بالقولون العصبي
اتفق جميع الخبراء وفقا لموقع "The Sun" على أن العادات التالية جزء لا يتجزأ من حياتهم:
- شرب ما لا يقل عن لترين من الماء يوميًا
- إدارة الإجهاد وهو أحد المحفزات الرئيسية لـ IBS، قد يكون ذلك من خلال ممارسة الرياضة أو قراءة كتاب أو أخذ فترات راحة من العمل طوال اليوم
- تناول الطعام بانتظام طوال اليوم وعدم تخطي وجبات الطعام أو الشعور بالجوع الشديد
- استخدام البروبيوتيك والبريبايوتكس إما من خلال المكملات الغذائية أو مع النظام الغذائي، لدعم صحة الأمعاء
- الحصول على قسط كافٍ من النوم من ست إلى ثماني ساعات في الليلة، والاسترخاء قبل النوم
- الحفاظ على النشاط قدر الإمكان 15-30 دقيقة في اليوم.
- الحصول على العلاج بالتنويم المغناطيسي بشكل منتظم للمساعدة في دعم الصحة العقلية
- تجنب الأطعمة المحفزة، والتي عادة ما تكون حارة أو مقلية أو مصنعة أو مكررة أو كربوهيدرات مكررة أو الكثير من الكحول.
- تجنب الملابس الضيقة التي قد تكون غير مريحة في حالة حدوث التهاب أو تشنج مفاجئ.
- الاحتفاظ بمجموعة أدوات الطوارئ معه لتخفيف الأعراض إذا كان من الصعب تحملها، يتضمن ذلك زجاجة الماء الساخن والماء البارد للحد من التشنجات، وشاي النعناع للمساعدة في مواجهة الانتفاخ.
- تسجيل العلاج بالتنويم المغناطيسي للتخلص من التوتر.
- يجب الحفاظ على صحتك بشكل جيد والمتابعة مع الأطباء من وقت لأخر خاصة إذا شعرت بأعراض قوية وغير محتملة.