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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزنه 12 كيلوجرامًا.. استئصال ورم ضخم فى القولون من مريض بـ"أسيوط الجامعى"

استئصال ورم
استئصال ورم

نجح فريق طبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى أسيوط الجامعي الرئيسي في استئصال ورم ضخم في القولون المستعرض لسيدة تبلغ من العمر (43) عاما، بما يمثل إضافة جديدة إلى سجل نجاحات مستشفيات جامعة أسيوط المشهود لها، وتميز كوادرها الطبية.

حيث استقبل المستشفى، المريضة بأعراض انسداد في الأمعاء، وبعد إجراء الفحوصات، والأشعة اللازمة، تم عمل استكشاف للبطن، وتبين وجود ورم ضخم في القولون المستعرض يزن نحو (12) كيلو جرام، وتم التدخل الجراحي؛ لاستئصال الورم، وجزء من القولون، وعمل توصيل للأمعاء، وتمت متابعة الحالة، والمريضة في حالة جيدة الآن.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة أسيوط على رفع كفاء الخدمات الطبية المقدمة بمستشفياتها، وتوفير العناصر البشرية المؤهلة بما يتماشى مع المعايير والمواصفات العالمية، وبما يسهم في تحقيق نتائج مشرفة دائمًا، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بما تضمه المستشفيات الجامعية من أطقم طبية على مستوى عال من الكفاءة، مؤكدًا على دورهم في الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لملايين المرضى، فضلًا عن انفرادها بإمكانات طبية، وأجهزة تواكب المقاييس العالمية.
الجدير بالذكر أن الطاقم الطبي الذي نجح في إجراء العملية الجراحية؛ بتميز وكفاءة طبية ضم فريق من تخصص الجراحة العامة، تحت إشراف الدكتور مصطفى حمد رئيس القسم الحالي، والدكتور مصطفى ثابت، رئيس قسم الجراحة العامة السابق، وضم الطاقم الطبي الذي أجرى الجراحة: الدكتور سمير حسني، مدرس مساعد بقسم الجراحة “ب1”، والدكتور أحمد عبدالفتاح، معيد بقسم الجراحة "ب1"، والدكتور محمد حسني، طبيب مقيم بقسم الجراحة العامة، وضم فريق التخدير: الدكتور جورج مجدي، مدرس مساعد، والدكتورة إسراء جمال، طبيب مقيم، والدكتور خالد طلبة.

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