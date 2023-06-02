الأعشاب الطبية ودورها في الشفاء من الأمراض المزعجة

منذ القدم استخدم الإنسان الأعشاب والنباتات الطبية لعلاج مختلف الأمراض والمشكلات الصحية، ولا تزال هذه الأعشاب تحظى بشعبية كبيرة في الطب التقليدي والبديل.

فالأعشاب الطبية هي مصادر طبيعية للمواد الفعالة التي تؤثر على وظائف الجسم المختلفة، وتساعد في تحفيز أو تثبيط بعض العمليات الحيوية، أو تقوية أو تخفيف بعض الأعراض، أو تقضية أو تقليل بعض الميكروبات أو الطفيليات.

في السطور التالية، سنتناول أشهر الأعشاب والنباتات المرتبطة بالشفاء من الأمراض، وفوائدها وآثارها الجانبية وفقًا لما ذكره موقع "health" الطبي.

الزنجبيل:

يستخدم في علاج الغثيان والقيء، والتهاب المفاصل، والبرد والإنفلونزا، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، والصداع النصفي بكافة أنواعه.

الثوم:

يستخدم في علاج التهابات الجهاز التنفسي، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستوى الكولسترول في الدم، والتصلب العصيدي، والسكري، والتهابات المسالك البولية .

النعناع:

يستخدم في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل التقلصات، الانتفاخ، الغازات، القولون العصبي، كما يستخدم في علاج التهابات الجهاز التنفسي، مثل التهاب الحلق، السعال، البرد .

الشمر:

يستخدم في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل التقلصات، والانتفاخ، الغازات، كما يستخدم في علاج اضطرابات الدورة الشهرية، مثل تأخرها أو شحوبها أو آلامها .

الميرمية:

يستخدم في علاج التعرق المفرط، وارتفاع درجة حرارة الجسم، وانقطاع الطمث، كما يستخدم في علاج التهابات الفم والحلق، بالإَافة إلى البابونج الذي يستخدم في علاج القلق، والأرق، والتهابات الفم والحلق، واضطرابات الجهاز الهضمي، وتسهيل حركة الأمعاء ومنع الشعور بالإمساك.

عشبة الجينسنج:

يستخدم في تحسين وظائف الدماغ، وزيادة مستويات الطاقة، وتحسين صحة القلب، والوقاية من بعض أنواع السرطان، بالإضافة إلي عشبة الجنكو بيلوبا والتي يستخدم في تحسين الذاكرة، وتحسين تدفق الدم إلى المخ، والوقاية من مشاكل الجهاز العصبي.