السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تُعلن إطلاق 35 قافلة للصحة الإنجابية بـ17 محافظة

قافلة للصحة الإنجابية
قافلة للصحة الإنجابية

تطلق وزارة الصحة والسكان 35 قافلة للصحة الإنجابية، مستهدفة 105 قرى في 17 محافظة، في إطار تنفيذ الخطة القومية لمشروع تنمية الأسرة، وضمن حملة «100 يوم صحة» خلال الفترة من يوم 1 إلى 5 من شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، اليوم السبت، أن إطلاق هذه القوافل يأتي بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لتقديم خدمات الصحة الإنجابية مع المشورة ومتابعة الحمل والكشف على الأطفال، بجانب تقديم خدمات السونار، وجميع الخدمات مجانية بالكامل.

وتابع «عبدالغفار» أن القوافل تقدم كل وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة، بجانب توفير الحقن الأحادية ذاتية الحقن، وهي وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة تستطيع المنتفعة إعطاءها لنفسها، كما يتم صرف الوسائل بالوحدات الثابتة والمتنقلة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مع توقيع الكشف الطبي من خلال إخصائيات النساء، ومجموعة من الإخصائيات المدربات على تقديم خدمات تنظيم الأسرة.

من جهته؛ أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أنه ستتم إقامة معارض لنوادي المرأة لتحسين الخصائص السكانية وتمكين المرأة، حيث يتم عرض منتجات نوادي المرأة، خلال الحملات، موضحًا أن جميع المعروضات من إنتاج المنتفعات المترددات على الوحدات الصحية، واللاتي تم تدريبهن بنوادي المرأة، وذلك إيمانًا بأهمية تمكين المرأة ودورها في تحسين الدخل الاقتصادي للأسر المصرية.

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وأضاف «عباس» أن الرائدات الريفيات يقمن بحصر السيدات اللاتي يحتجن للخدمة قبل القافلة، وأثناء القافلة يتم تنظيم ندوات لرفع وعي المواطنين بأهمية المباعدة بين الولادات، وبمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل.

يذكر أن مواعيد وأماكن إطلاق قوافل الصحة الإنجابية يتم نشرها بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وزارة الصحة والسكان قافلة لصحة الانجابية مشروع تنمية الأسرة المصرية 100 يوم صحة خدمات الصحة الإنجابية

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