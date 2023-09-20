الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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مصر

مستشار وزير الصحة يكشف مخاطر عدم الالتزام بتنظيم الأسرة

الدكتور عمرو حسن
الدكتور عمرو حسن

كشف الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، عن الأضرار الصحية التي تطال الأم والطفل والأسرة والبيئة التي تنجم عن عدم تنظيم الأسرة، والتي رصدتها الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣ / ٢٠٣٠.
وأشار مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، إلى الأضرار التى تتعرض لها الأم حال عدم الالتزام بتنظيم الأسرة، والتي تتمثل فى؛ ارتفاع معدل وفيات الأمهات؛ بسبب كثرة الحمل والولادة، وزيادة مضاعفات الحمل والولادة مثل النزيف وعسر الولادة، بالإضافة إلى كثرة حدوث أمراض سوء التغذية مثل فقر الدم ولين العظام وتسوس الأسنان.

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وأضاف أن الأم تتعرض أيضًا، لتشويه جمال المرأة مثل السمنة المفرطة وارتخاء جدار البطن وترهل الثديين وظهور الدوالي الوريدية، واعتلال الصحة البدنية والنفسية والإرهاق وعدم الاستمتاع بالحياة وعدم الوفاء بواجباتها كأم وكزوجة.

ولادة أطفال ناقصى النمو

وفيما يتعلق بالطفل، فأكد الدكتور عمرو حسن، أن الطفل أيضًا لعدد من المخاطر تتمثل في زيادة احتمال حدوث إجهاض وولادة أطفال ناقصي النمو، وزيادة احتمال حدوث تشوهات وعيوب خلقية في الجنين، وكذلك زيادة معدلات الأمراض والوفيات بين الأطفال، بالإضافة إلى عدم توافر الرعاية الكافية للطفل نتيجة عدم تفرغ الأم له لانشغالها برعاية بقية أطفالها مما يؤدي إلى إصابة الأطفال بسوء التغذية وبأمراض عديدة أخرى.

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مستشار وزير الصحة يكشف أسباب تحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023- 2030

المستوى الاقتصادى للأسرة

وأشار مستشار وزير الصحة والسكان، إلى أن الأسرة تتعرض أيضًا لعدد من المخاطر تتمثل فى؛ تأثر المستوى الاقتصادي للأسرة بما يجعلها عاجزة عن تلبية متطلباتها الأساسية من مسكن صحي أو ملبس أو رعاية صحية، كما أن كثرة الإنجاب يعرض الأسرة كلها إلى مشاكل وانفعالات وضغوط نفسية شديدة وخاصة الأب الذي يقع على كاهله رعاية الأسرة بما يسبب للأب أمراض الجهاز الدوري والجهاز العصبي ومضاعفاتها.
ونوه بأن الزيادة السكانية تتسبب أيضًا، في حدوث مشكلات بيئية عديدة نتيجة الكثافة السكانية العالية والازدحام وعدم توافر المسكن الصحي.

الصحة تنظيم الأسرة الاستراتيجية الوطنية للسكان معدل وفيات الأمهات أمراض سوء التغذية عيوب خلقية في الجنين

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