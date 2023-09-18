مستشار وزير الصحة يكشف أسباب تحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023- 2030

كشف الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، عن أسباب تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية "2023- 2030" التى تم إطلاقها يوم 5 سبتمبر الماضى فى المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيدًا باهتمام الرئيس السيسى بملف السكان والتنمية، وبالجهد الكبير التى تقوم به وزارة الصحة، على رأسها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان فى ملف السكان.

المسح الصحي للأسرة المصرية

وقال إن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، استندت على عدة الأسباب أبرزها نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 الذي أظهر ضرورة إجراء تدخلات وتعديلات جديدة على الخطط الخمسية لـ لاستراتيجية القومية للسكان والتنمية "2015 – 2030" لتتمكن من تحقيق مستهدفات 2030، منها على سبيل المثال إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في عام 2022 ليكون بمثابة النواة الرئيسية لتحديث الاستراتيجية وليمثل قاطرة دفع لتنفيذ الاستراتيجية المحدثة.

وأشار إلى أن تحديث الاستراتيجية القومية للسكان يصب فى تحقيق أهداف المبادرات الرئاسية الحالية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الفرد وتحسين خصائص السكان مثل مشروع تنمية الأسرة المصرية ومشروع حياة كريمة ومشروع تكافل وكرامة ولتتماشى أيضاً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 بالإضافة إلى استراتيجية الطفل.

دعم المبادرات القومية الحالية

وأكد الدكتور عمرو حسن، أن الاستراتيجية القومية للسكان تستهدف دعم المبادرات القومية الحالية الخاصة بالمجال الصحي ومتابعة تنفيذها مثل مشروع التأمين الصحي الشامل ومبادرة ‎100‏ مليون صحة ومبادرة صحة المرأة للكشف عن أورام الثدي ومبادرة صحة الأم والجنين والبرنامج القومى للأمراض المنقولة جنسياً.

وقال إن تحديث الاستراتيجية القومية للسكان يأتى فى إطار التزام الدولة المصرية بالمادة ‎41 من الدستور المصري بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة وفى ضوء المتغيرات والتحولات الديموجرافية المستجدة والمستمرة.

وأفاد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان بأن تحديث الاستراتيجية القومية للسكان، يأتى استناداً لأهداف التتمية المستدامة ورؤية مصر 2030 القائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة الأجيال القادمة.

مواكبة التغيرات الاجتماعية

وأضاف أن تحديث الاستراتيجية القومية للسكان، يأتى لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما أيضا التغيرات الدولية التي أثرت على المجتمع المصري التي كان أبرزها، مؤخراً، جائحة كورونا والوضع الاقتصادي العالمي وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتغيرات المناخ، لافتًا إلى أنها تستهدف تحقيق التوازن بين معدل نمو السكان ومعدل النمو الاقتصادي في إطار ضمان الحقوق والخيارات الإنجابية والصحة الجنسية.

وأشار الدكتور عمرو حسن إلى أن تحديث الاستراتيجية القومية للسكان، يأتى نتيجة لزيادة تدفق المهاجرين واللاجئين إلى مصر وما قد يتبعه من تغيير فى التركيبة السكانية، فوفقًا لتقرير المنظمة الدولية للهجرة الصادر بتاريخ فى أغسطس 2022، وصل عدد المقيمين في مصر إلى 9 ملايين مهاجر ولاجئ، أي ما يعادل 8.7% من السكان المصريين وهو ما يستلزم ضرورة توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وكثير من الخدمات الأخرى.

وأكد أن الاستراتيجية المحدثة "2023- 2030" لا تسعى فقط لتحقيق أهداف كمية ولكن تهدف في الأساس إلى تحقيق الرفاهية والنماء للمواطن المصري من خلال المرونة مع القدرة على التكيف لتحقيق احتياجات الأفراد، ويعنى هذا النهج تناغم النظم الاجتماعية والاقتصادية مع ما يريده الناس ويحتاجون إليه للازدهار، ومن هذا المنطلق تم تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية التى اتبعت النهج الشمولي التشاركي من خلال إدماج كل الأفراد والمؤسسات والهيئات ذات الصلة بالقضية السكانية والتنمية.