وزير الصحة: إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان سبتمبر المقبل

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن المشكلة السكانية غالبا تظهر فى المناطق الريفية والأكثر فقرا، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان يوم 5 سبتمبر المقبل بالتعاون مع كافة الجهات الدولية الشريكة وعلى رأسها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأضاف عبدالغفار أن عدد السكان ليست المشكلة وإنما يتعلق الأمر بالانتاج وجودة الأداء، فالصين وهى أكبر دول العالم فى عدد السكان إلا إنها من أكثر الدول من حيث الإنتاج.

وأشار إلى ضرورة أن يتوفر للطفل حديث الولادة رعاية صحية واجتماعية ونفسية جيدة، لافتًا إلى أنه تم ملاحظة أن الأطفال الذين يولدوا فى فترة قريبة من بعضهم لديهم مشكلة نفسية، مؤكدًا على أهمية تحقيق التباعد فترة لا تقل عن 1000 يوم على الأقل بين طفل وأخر.

وتابع أن القضية السكانية اكبر من توفير وسائل تنظيم أسرة وإنما يجب على تعمل عليها الأمة بأكملها، مشيرا إلى أن هناك 2.2 مليون مواليد جديد سنويًا مقابل 600 ألف وفاة، بمعنى أن هناك 1.6 مليون زيادة سنوية، في حين إنه يجب أن يكون عدد المواليد نفس نسبة الوفاة السنوية كما هى المعدلات فى دول العالم.

وقال الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إن صندوق الأمم المتحدة للسكان ساهم فى إمداد القطاع بوسائل تنظيم الأسرة وتسهيل التحديات التى واجهت القطاع خلال العاملين الماضيين.

وأضاف أن هناك تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لتوفير كافة وسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع سد الفجوات بالتعاون مع الحكومة الكندية.

وأشار إلى أن بروتوكول التعاون الذى سنشهده اليوم سيتم توقيعه بين شركة فاركو وصندوق الأمم المتحدة للسكان لصالح وزارة الصحة والسكان، لتعزيز خدمات تنظيم الاسرة فة الأماكن المحرومة، الأمر الذى يأتى تماشيا مع خطة الحكومة للتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف أن البروتوكول سينعكس على صحة الأم والطفل، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الصحية بوزارة الصحة والعمل على تنفيذ حملات تنظيم الأسرة من خلال العيادات المتنقلة فى الأماكن المحرومة والنائية.

جاء ذلك خلال المؤتمر المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الصحة والسكان وشركة فاركو للأدوية، من أجل تعزيز مفاهيم الصحة الانجابية ودعماً للاستيراتيجية الوطنية للسكان تحت شعار " مسار حياة"

يعقد المؤتمر بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور شيرين حلمى الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فاركو للأدوية، الدكتورة فريدريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، الدكتور أحمد إسماعيل مدير عام شركة تكنو فارما، التابعة لمجموعة فاركو للأدوية.

