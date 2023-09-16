"الإحصاء": الزيادة السكانية تلتهم نصيب الفرد من مياه النيل خلال 10 سنوات

تعد الزيادة السكانية أخطر وأكبر التحديات التي تواجه الدولة؛ حيث إنها تمثل عائقًا أمام شعور المواطن بثمار التنمية والمشرعات القومية التي تنفذها الدولة بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

ومن أهم وأخطر التحديات التي تؤثر عليها الزيادة السكانية نصيب الفرد من مياه النيل، الذي يعد شريان الحياة للمصريين، وتبلغ حصة مصر الثابتة منه 55.5 مليار متر مكعب.

ومع الزيادة السكانية المضطردة، فإن نصيب الفرد في تناقص بما ينذر بالخطر، وهذا ما تؤكده أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، فبلغ عدد سكان مصر 14.2 مليون نسمة عام 1927 أي ما يقرب من مائة عام، وسجل متوسط نصيب الفرد من مياه النيل حينها 3914.5 م3 لينخفض الآن إلى 526.1 م3 عام 2023.

زيادة عدد سكان مصر

وسجل عدد سكان مصر زيادة قدرها ما يقرب من 20 مليون نسمة خلال الـ10 سنوات الماضية؛ حيث بلغ عدد سكان مصر:

1. 85.8 مليون نسمة عام 2014.

2. 86.8 مليون نسمة عام 2015.

3. 90.1 مليون نسمة عام 2016.

4. 92.1 مليون نسمة عام 2017.

5. 96.3 مليون نسمة عام 2018.

6. 98.1 مليون نسمة عام 2019.

7. 99.8 مليون نسمة عام 2020.

8. 101.5 مليون نسمة عام 2021.

9. 102.9 مليون نسمة عام 2022.

10. 105.5 مليون نسمة عام 2023.

متوسط نصيب الفرد من المياه

ومع الزيادة السكانية المتسارعة تناقص متوسط نصيب الفرد من مياه النيل خلال الـ10 سنوات الماضية:

1. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 646.9 م3 عام 2014.

2. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 639.4 م3 عام 2015.

3. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 616 م3 عام 2016.

4. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 602.6 م3 عام 2017.

5. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 576.3 م3 عام 2018.

6. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 565.7 م3 عام 2019.

7. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 556.1 م3 عام 2020.

8. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 546.8 م3 عام 2021.

9. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 539.4 م3 عام 2022.

10. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 526.1 م3 عام 2023.

متوسط معدل الإنجاب في مصر

وأشار الإحصاء إلى أن مصر تأتي في المرتبة الرابعة عشرة عالميًا من حيث عدد السكان، الثالثة إفريقيًا والأولى على مستوى الدول العربية، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر عام 2032 إلى 123.7 مليون في حالة ثبات معدل الإنجاب عند 2.85 مولود لكل سيدة ويصل إلى 146 مليون عام 2042، وسيصل متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 448.7 م3 عام 2032، و380.1 م3 عام 2042.

أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان عام 2023:

1. القاهرة 10.3 مليون نسمة.

2. الجيزة 9.5 مليون نسمة.

3. الشرقية 7.9 مليون نسمة.

4. الدقهلية 7.1 مليون نسمة.

5. البحيرة 6.9 مليون نسمة.

6. المنيا 6.3 مليون نسمة.

7. القليوبية 6.1 مليون نسمة.

8. سوهاج 5.7 مليون نسمة.

9. الإسكندرية 5.6 مليون نسمة.

10. الغربية 5.4 مليون نسمة.

وبلغ عدد مواليد مصر 24.5 مليون مولود خلال الـ10 سنوات الماضية:

1. 2.6 مليون مولود عام 2013.

2. 2.7 مليون مولود عام 2014.

3. 2.7 مليون مولود عام 2015.

4. 2.6 مليون مولود عام 2016.

5. 2.6 مليون مولود عام 2017.

6. 2.4 مليون مولود عام 2018.

7. 2.3 مليون مولود عام 2019.

8. 2.2 مليون مولود عام 2020.

9. 2.2 مليون مولود عام 2021.

10. 2.2 مليون مولود عام 2022.