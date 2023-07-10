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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مولود كل 15 ثانية.. زيادة عدد السكان 161 ألف نسمة خلال 37 يومًا

مولود
مولود

ارتفع عدد السكان داخل مصر إلى 105 ملايين و161 ألف نسمة حتى عصر اليوم الإثنين، بعد مرور 37 يومًا على إعلان الوصول إلى 105 ملايين نسمة وتحديدًا يوم 3 من شهر يونيو الماضى، بزيادة قدرها 161 ألف نسمة خلال شهر وبضعة أيام فقط.

وتشير الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إلى استحواذ محافظة القاهرة على النصيب الأكبر من عدد السكان بنحو 10 ملايين و252 ألف نسمة، يليها محافظة الجيزة بنحو 9 ملايين و518 ألف نسمة، ومحافظة الشرقية بعدد 7 ملايين و914 ألف نسمة، والدقهلية 7 ملايين و55 ألف نسمة، محافظة البحيرة 6 ملايين و886 ألف نسمة، محافظة القليوبية 6 ملايين و139 ألف نسمة، محافظة المنوفية 4 ملايين 740 ألف نسمة.

وفى الصعيد، جاءت محافظة المنيا فى المرتبة الأولى بعدد 6 ملايين و325 ألف نسمة، يليها محافظة أسيوط بعدد 5 ملايين و64 ألف نسمة، ومحافظة سوهاج بعدد 5 ملايين و732 ألف نسمة، ومحافظة الفيوم بعدد 4 ملايين و92 ألف نسمة.

بينما تذيل القائمة على مستوى الجمهورية، محافظة جنوب سيناء بعدد 115.2 ألف نسمة، محافظة الوادى الجديد بعدد 266.7 ألف نسمة، محافظة شمال سيناء بعدد 450.5 ألف نسمة، محافظة البحر الأحمر بعدد 403.5 ألف نسمة، ومحافظة مطروح بعدد 547.9 ألف نسمة.

وقد تحققت الزيادة من 104 ملايين نسمة إلى 105 ملايين نسمة خلال 245 يومًا، أي 8 شهور و5 أيام أي حوالي 4082 نسمة في اليوم و (170) نسمة كل ساعة و(3) نسمة تقريبًا في الدقيقة، أي زيادة سكانية بمعدل فرد كل 21.2 ثانية.

وبلغ عدد المواليد خلال الفترة (1/10/2022– 3/6/2023) 1.392 مليون بمتوسط يومي (5683 مولود) و (237 مولود) كل ساعة، بينما بلغ متوسط عدد المواليد كل دقيقة حوالي (4 مولود) بما يعني مولود كل 15 ثانية تقريبًا.

عدد السكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء جهاز الإحصاء الساعة السكانية عدد المواليد

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