السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عوض تاج الدين: ما يقدمه الرئيس السيسى فى ملف الصحة لم نشهد له مثيل

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

استعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، جهود وانجازات الدولة المصرية في ملف الصحة، قائلًا: "نشهد طفرة حقيقية في ملف الصحة، وما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الملف لم نشهد له مثيل". 

أهم الإنجازات في القطاع الصحي 

وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، عبر القناة الأولى المصرية: "لدينا انجازات صحية يضرب بها المثل، ولدينا تأمين حي يغطي 60% من المواطنين".

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن ممثلة منظمة الصحة العالمية  في جمهورية مصر العربية، والمكتب الإقليمي الموجود في مصر، يشهدوا لحظة بلحظة كل الإنجازات والتطورات التي تحدث في مصر، وهذا الرصد لا يشوبه أي مجاملات، حيث يتم تسجيل كافة الانجازات في هذا القطاع.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الانجازات التي تتم في كافة المجالات، لافتًا إلى أن قوائم الانتظار يتحقق فيها كل يوم آلاف الجراحات وهي جراحات متقدمة جدًا مثل جراحات القلب والصدر والمخ وزرع أعضاء وغيرها من الجراحات الدقيقة والعاجلة، وهناك أولويات حيث أن الأورام تعتبر أولولية وكذلك القلب والأوعية الدموية وجراحات المخ، وكل ذلك يتم لآلاف المواطنين.

وبين أن الدولة تسعى لتوطين الصناعات الدوائية والصناعات الدوائية الحديثة بحيث يوجد نوع من الأمان والاستقرار وضمان وجود هذه المواد التي تعتبر في غاية الأهمية لصحة الإنسان.

الصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين الصناعات الدوائية قوائم الانتظار منظمة الصحة العالمية

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