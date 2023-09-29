تاج الدين: المجلس الطبى المصرى سيمتلك كل المعلومات عن الخريطة الصحية ومكوناتها

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن المجلس الطبي المصري مستقل ويتبع الرئيس عبدالفتاح السيسي مباشرة.

قانون المسئولية الطبية سيصدر بتوجيهات الرئيس في الدورة البرلمانية المقبلة قريبًا

وأضاف "تاج الدين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن الطالب بعد تخرجه في الكلية، ويحصل على فترة الامتياز يأتي دور هذا المجلس.

وأشار إلى أن قانون المسئولية الطبية سيصدر بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتعاون الكامل مع وزارة العدل والجهات الطبية، في الدورة البرلمانية المقبلة.

المجلس الطبي مختص بالتدريب والتأهيل وتطوير المستوى العلمي

وأشار إلى أن المجلس الطبي المصري مختص بالتدريب التخصصي والتأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء والعاملين في المجالات المختلفة.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن المجلس سيشكل لجانًا علمية ومتخصصة للسجلات الطبية بالأمراض والأوبئة المختلفة، أي أنه سيمتلك كل المعلومات عن الخريطة الصحية ومكوناتها ويضع المعايير التي يتم فيها التدريب والتعليم، والنظام الذي سيضمن حقوق المهن الطبية وتطوير الخدمة الصحية ووجود رقابة شديدة جدًا لضمان حقوق المواطن.