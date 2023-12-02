السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسعار السلع التموينية ديسمبر 2023.. والفئات المستحقة للإضافة ببطاقة التموين

السلع التموينية
السلع التموينية

تتصاعدة حدة البحث عن أسعار السلع التموينية ديسمبر 2023 مع بداية الشهر الجديد لرغبة ملايين من المواطنين المقييد في منظومة الدعم في كافة محتفظات الجمهورية في الحصول على حقوقهم في السلع المدعمة من الدولة والتي يتم صرفها من خلال بطاقات التموين.

أسعار السلع التموينية ديسمبر 2023 

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أسعار السلع التموينية ديسمبر 2023 والتي تم طرحها عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن حيث تم توفير ما يقرب من 31 صنفا وجاءات الأسعار كما يلي:-

  • سجل كيلو السكر نحو 12.60 جنيه.
  • سجل كيلو الأرز نحو 12.6 جنيه.
  • سجلت زجاجة الزيت وزن 800 جرام نحو 30 جنيه.
  • سجل المكرونة وزن 800 جرام نحو 13 جنيه.
  • سجل العدس المجروش وزن 500 جرام محو 21 جنيه.
  • سجل الفول وزن 500 جم نحو 9 جنيهات.
  • سجل كيلو الدقيق نحو 18 جنيه.
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وزارة التموين تبدأ صرف مقررات ديسمبر للمنافذ اليوم

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وزير التموين: هناك اكتفاء ذاتى من الأرز وتوافر الدواجن والبيض بأسعار معقولة

  • سجلت عبوة المسلي وزن 800 جرام سعر 36 جنيه.
  • سجلت عبوة الشاي الناعن وزن 40 جم نحو 5 جنيهاتز
  • سجلت عبوة الصلصة وزن 300 جرام نحو 8 جنيهاتز
  • سجلت عبوة التونة وزن 140 جرام نحو 18 جنيه.
  • سجلت عبوة المربي جميع الأنواع وزن 350 جرام نحو 16 جنيه.
  • سجلت عبوة الجبنة تتراباك وزن 250 جرم نحو 7.50 جنيه.

وزارة التموين: زيادة معدلات ضخ السكر لـ4.5 ألف طن يوميًا

التموين: انتظام صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر بجميع المحافظات وأكثر من 3 مليارات جنيه قيمة السلع المدعمة شهريًا

شروط إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2023

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة شروط لإضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين وذلك ليتمكنوا من الحصول على حصصهم في السلع التموينية المدعمة حيث أكدت الوزارة استقبال طلبات الإضافة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك للفئات التالية بشرط إلا تقل أعمار الأطفال المراد ضمهم عن 4 سنوات:-

  • فئات مستحقي معاش تكافل وكرامة.
  • حاملي كارت الخدمات المتكاملة.
  • مستحقي معاش التضامن الاجتماعيز
  • أبناء الشهداء وزوجاتهم.
  • أبناء الأسر البديلة.

يدخل صاحب البطاقة الراغب في ضم أطفاله وفقا للشروط التالية كافة البيانات الشخصية الخاصة به وبالبطاقة التموينية والبدال التمويني الذي يصرف منه السالع التموينية المدعمة.

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أسعار السلع التموينية السلع التموينية ديسمبر 2023 ديسمبر وزارة التموين السلع المدعمة

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