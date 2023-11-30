تموين أسيوط: حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار ومحاربة الغش التجارى واحتكار السلع

كشف المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، عن انطلاق الحملات التموينية بشكل مكثف بالأسواق والمحار التجارية وسلاسل بيع السلع الغذائية لضبط الأسعار ومحاربة الغش التجاري ومحاربة احتكار السلع من ضعاف النفوس وحبس المنتجات ومنع بيعها أو عرضها بالأسعار غير المقررة.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، أن هذه الحملات تتم بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك ورؤساء المراكز والأحياء والغرفة التجارية المصرية بأسيوط.

وأكد المحاسب ممدوح حماد، على استمرار شن الحملات الرقابية علي الأسواق والمحلات ومنافذ البيع بمختلف قري ومراكز المحافظة للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحيتها ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار.

فتح منافذ جديدة للمعارض وسلاسل بيع السلع

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، أن هذا يأتي بالتوازي مع استمرار أعمال فتح منافذ جديدة للمعارض وسلاسل بيع السلع الغذائية بمختلف مراكز المحافظة لتوفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق.

وأشار إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم وضبط ومصادرة السلع التموينية.