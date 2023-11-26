الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين: هناك اكتفاء ذاتى من الأرز وتوافر الدواجن والبيض بأسعار معقولة

وزير التموين
وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك اكتفاء ذاتيا من سلعة الأرز، وليس هناك نقص في المعروض.

وأضاف وزير التموين أنه تم استيراد الأرز من دولة الهند لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلعة استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك.

توافر الدواجن والبيض بكميات كبيرة وبأسعار معقولة

وأكد وزير التموين على توافر الدواجن والبيض بكميات كبيرة وبأسعار وصفها بـ"المعقولة"، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل مجهودا كبيرا لمنع ارتفاع الأسعار، ولكن أسعار السلع تتأثر بالأسعار العالمية في الخارج وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأكد الدكتور علي المصيلحي استمرار التعاقدات لتوفير السلع الأساسية بالمنافذ، لافتًا إلى أن مخزون السلع الاستراتيجي يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر.

وقال الوزير إنه يتم حاليًا التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض أهلا رمضان بمختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين.

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية سلعة الأرز استيراد الازر الدواجن والبيض أسعار السلع سعر الدولار مقابل الجنيه

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