وزارة التموين تبدأ صرف مقررات ديسمبر للمنافذ اليوم

تبدأ وزارة التموين، اعتبارًا من اليوم الاثنين 27 نوفمبر، صرف مقررات ديسمبر المقبل إلى 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، استعدادًا لصرفها لنحو 64 مليون مواطن.

وتقوم وزارة التموين بصرف سلع المقررات التموينية إلى منافذها "جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين"، عبر 1500 مخزن جملة تابع لشركتي الجملة العامة والمصرية، التابعتين للقابضة الغذائية، وذلك استعدادًا لصرفها إلى المستفيدين على البطاقات التموينية بداية من الشهر المقبل.

وتتضمن قائمة سلع المنظومة التموينية نحو 30 سلعة، تشمل «الزيت والسكر والمكرونة»، علاوة على سلع أخرى من الأكثر استخدامًا للأسرة المصرية، مثل الألبان الجافة، الجبن، الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المربى.

ويستفيد من دعم المقررات نحو 64 مليون مستفيد، مقيد على البطاقات التموينية 23 مليون بطاقة، يحصل كل منهم على سلع تموينية بـ50 جنيهًا شهريًا، حتى المستفيد الـ4 بالبطاقة، بينما يحصل المستفيد الـ5 على سلع تموينية بقيمة 25 جنيهًا.

وتواصل منافذ التموين، صرف مقررات نوفمبر الجاري، إلى باقي أصحاب ومستفيدي البطاقات، وذلك بالتزامن مع صرف سلع فارق النقاط، يوميًا من التاسعة صباحا ًوحتى التاسعة مساءً، وخلال أيام العطلات الرسمية

جدير بالذكر، أن وزارة التموين قالت إنه يتم صرف السلع بقيمة 50 جنيهًا لكل فرد مقيد بالبطاقة، مع طرح السلع على بطاقات التموين بأسعار مدعمة، ويستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 65 مليون مواطن..

يأتي ذلك في الوقت الذي توفر فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، كذلك طرح السكر على بطاقات التموين ضمن العديد من السلع الأساسية، حيث يتم توفير أكثر من 65 ألف طن سكر شهريًا لأصحاب البطاقات التموينية بسعر الكيلو 12.5 جنيه، بالإضافة إلى طرح العديد من السلع على البطاقات بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس السلع المثيلة في الأسواق الأخرى.