الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز

مصر

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي.. انخفاض عيار 21

اسعار الذهب
اسعار الذهب

مع منتصف تعاملات اليوم الجمعة، وزيادة المناسبات السعيدة يحرص الكثير من المواطنين على معرفة سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي عبر “جوجل”.

واستقرت أسعار الذهب بمصر اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 في الصاغة، حيث خيم الهدوء على المعدن الأصفر في منتصف التعاملات؛ لكي تحافظ أسعار الذهب على آخر مستويات سجلتها في الصباح.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

واستقر سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 21 عند آخر انخفاض له والمقدر بمبلغ 10 جنيهات، كما أن استقر سعر الذهب عيار 24 وذلك عند آخر تراجع له والمقدر بمبلغ 12 جنيهًا مسجلًا 3177، وحافظت أسعار جرام الذهب عيار 18 على آخر انخفاض بحوالي 8 جنيهات، وسجلت أسعار الجنيه الذهب اليوم بمصر 22240 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023

ويقدم «الدستور»، في تلك السطور التالية، متوسط أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، الموافق 8 ديسمبر 2023 في منتصف التعاملات، طيقا لـ أمير رزق خبير المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

سجل سعر الذهب بمصر اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 في منتصف تعاملات الصاغة وذلك على النحو التالي:

  • سعر الذهب اليوم عيار 24   3177 جنيهًا
  • سعر الذهب اليوم عيار 21   2780 جنيهًا
  • سعر الذهب اليوم عيار 18   2382 جنيهًا
  • سعر الجنيه الذهب اليوم      22240 جنيهًا

سعر الذهب عالميا

وعالميًا، ارتفع سعر الذهب بحوالي 0.1% لكي يسجل 2030.32 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة 07:50 بتوقيت جرينتش، بينما أن استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب وذلك عند 2047.10 دولار.

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أسواق الذهب تترقب بيانات الوظائف الأمريكية لمعرفة مستقبل السياسية النقدية

ظهر تقرير مجلس الذهب العالمي أن تكون التدفقات النقدية الخارجة من كافة صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب قد تقلصت في شهر نوفمبر الماضي مع تزايد عودة الاستثمارات إلى صناديق الذهب في أمريكا الشمالية بعد تغير توقعات السياسة النقدية للفيدرالي في الأسواق.

وانخفضت حيازات صناديق الذهب العالمية إلى الآن في عام 2023 وذلك بنسبة 7٪ بقيمة 14 مليار دولار حيث ساهمت الصناديق الأوروبية بأكبر قدر. وشهدت أمريكا الشمالية أيضا خسائر فادحة، في حين تظل آسيا المنطقة الوحيدة التي تشهد تدفقات داخلة إلى الصناديق.

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