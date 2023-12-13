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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 13-12-2023

الذهب
الذهب

يتصدر البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 13-12-2023 محرك البحث جوجل، إذ يهتم المصريون بشرائه لأغراض الزينة والإدخار، فهو وعاء إدخاري آمن في ظل تذبذب البورصات العالمي والتغير السريع في أسعار العملات العربية والعالمية. 

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 13-12-2023

وتشهد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 13-12-2023 ارتفاعًا ملحوظًا في الأسابيع القليلة الماضية في وقت تزايد فيه سعر الدولار في الأسواق العالمية فضلًا عن رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي وزيادة الطلب على شراء الذهب في الصاغة مصر، وفي هذا التقرير نستعرض أسعار جميع الأوزان في أسواق الصاغة بمصر، بالإضافة إلى الأسعار العالمية بالدولار في البورصة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء  13-12-2023 

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 -العيار الأكثر تواجد في السبائك والعملات المعدنية- عند مستويات 3200 جنيه للشراء بينما البيع 3177 للجرام في سوق الصاغة. 

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 13-12-2023 

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 تحركات طفيفة في الزيادة أو الانخفاض بمقدار 5 جنيهات في سعر الجرام. ومن جهة أخرى، تم تسجيل إجمالي انخفاض الأسواق منذ الأسبوع الماضي بحوالي 30 جنيهًا مقارنة بسعر جرام 21 الذي سجل 2815 جنيهًا الأسبوع الماضي.

سعر الذهب اليوم في مصر 2023 وسعر سبيكة btc الثلاثاء

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 وتكلفة المصنعية فى مصر

 سعر المعدن الأصفر عيار 18 اليوم الأربعاء 13-12-2023 

المعدن الأصفر عيار 18 هو الأكثر تداولًا في محافظات وجه بحري والصعيد و الأكثر استخدامًا في المشغولات وبلغ سعره اليوم الأربعاء في الصاغة 2400 جنيه للبيع، و2382 جنيهًا للشراء ويضاف لهم المصنعية والدمغة حسب الماركة والمنطقة.

 سعر الجنيه الذهب "وزن 8 جرام" عيار 21  اليوم الأربعاء 13-12-2023 

سعر الجنيه الذهب في مصر يبلغ متوسط قيمته 22 ألف و320 جنيهًا قبل احتساب الدمغة والضريبة والمصنعية.

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سعر الذهب اليوم في مصر 2023 وسعر سبيكة btc الثلاثاء

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 12-12-2023 فى البنوك

 

أسعار تداول الذهب عالميًا اليوم الأربعاء 13-12-2023 بالدولار

في جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوزت مجددًا حاجز الـ2000 دولار للأوقية، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، وذلك بفضل تراجع قيمة الدولار.

 إقرأ أيضًا: سعر الذهب اليوم في مصر 2023 وسعر سبيكة btc الثلاثاء

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