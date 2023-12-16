السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس شعبة الذهب يكشف سبب ارتفاع الأسعار

الذهب
الذهب

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب تشهد قفزات متتالية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أسعار الذهب وصلت لأرقام غير مسبوقة مؤخرا.

وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، في مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 2850 جنيهًا بمنتصف تعاملات الأسواق أمس، بينما سجل سعر الأوقية عالميًا 2034 دولارًا.

وأوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن ارتفاع سعر الذهب محليًا  جاء تأثرا بارتفاع السعر العالمى بنحو 50 دولارًا للأوقية، وذلك بعد أن ثبّت الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة فى اجتماعه الثامن والأخير لهذا العام.

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