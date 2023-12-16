حالة الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد الجوية تحذر من الضباب

حالة الطقس غدًا يهتم به الكثير من الأشخاص لمعرفة الحالة الجوية في الأسبوع الأخير لفصل الخريف، وقبل انطلاق فصل الشتاء رسميا حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا وخلال الأيام المقبلة حيث يسود طقس معتدل الحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي شمال الصعيد وأجواء لطيفة على السواحل الشمالية بينما تكون مائلة للحرارة على جنوب سيناء وحارة على جنوب الصعيد، وأجواء باردة على أغلب الأنحاء في ساعات الليل.

حالة الطقس غدًا الأحد

فيما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من وجود شبورة مائية في ساعات الصباح المبكر وقد تكون كثيفة في بعض الأحيان على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل إلى حد الضباب على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وتشهد حالة الطقس غدًا الأحد أجواء لطيفة في النهار بينما تكون باردة في الليل.

حالة الطقس في القاهرة

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة وتستمر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد خلال الأسبوع الجاري في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

القاهرة: العظمى 24 الصغرى 16، العاصمة الإدارية: العظمى 24 الصغرى 14، بنها: العظمى 23 الصغرى 15، دمنهور: العظمى 24 الصغرى 15، وادي النطرون: العظمى 22 والصغرى 14، كفر الشيخ: العظمى 24 الصغرى 15، المنصورة: العظمى 24 الصغرى 14، الزقازيق: العظمى 23 الصغرى 15، شبين الكوم: العظمى 24 الصغرى 15، طنطا: العظمى 23 الصغرى 15، دمياط: العظمى 23 الصغرى 14، المنيا: العظمى 26 الصغرى 10، أسيوط:العظمى 27 الصغرى 10، سوهاج:العظمى 29 الصغرى 12، قنا: العظمى 30 الصغرى 13، الأقصر:العظمى 30 الصغرى 14، أسوان:العظمى 31 الصغرى 16.