يرغب قطاع عريض من المواطنين في مطالعة حالة الطقس اليوم السبت 16-12-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة وفقًا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية، وذلك للتأقلم على طبيعة الحالة الجوية خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار والأجواء الشتوية في العديد من المحافظات.

حالة الطقس اليوم السبت 16-12-2023

كشف خبراء هيئة القومية للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 16-12-2023، ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث تشهد الساعات المقبلة استقرارًا ملحوظًا في طبيعة المناخ والحالة الجوية في مختلف محافظات الجمهورية فيما يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء وطقسًا لطيف على السواحل الشمالية وبارد ليلًا في محافظات جنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من وجود شبورة مائية تعمل على خفض الرؤية الأفقية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

كما رصدت الأقمار الصناعية نشاط لحركة الرياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، لذلك نصحت الأرصاد السائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة وزيادة مسافات الأمان بين السيارات وعدم القيادة في حالة انعدام الرؤية وفتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة.

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات السبت 16-12-2023

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 25 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة الإدارية العظمى 25 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 25 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الغربية العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 25 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسي مطروح العظمى 23 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 24 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 24 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا العظمى 25 والصغرى 10 درجة مئوية.