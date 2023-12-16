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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس اليوم السبت 16-12-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس

يرغب قطاع عريض من المواطنين في مطالعة حالة الطقس اليوم السبت 16-12-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة وفقًا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية، وذلك للتأقلم على طبيعة الحالة الجوية خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار والأجواء الشتوية في العديد من المحافظات.

حالة الطقس اليوم السبت 16-12-2023 

كشف خبراء هيئة القومية للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 16-12-2023، ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث تشهد الساعات المقبلة استقرارًا ملحوظًا في طبيعة المناخ والحالة الجوية في مختلف محافظات الجمهورية فيما يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء وطقسًا لطيف على السواحل الشمالية وبارد ليلًا في محافظات جنوب الصعيد.

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الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 16

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الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات من الظواهر الجوية

وحذرت الأرصاد من وجود شبورة مائية تعمل على خفض الرؤية الأفقية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

كما رصدت الأقمار الصناعية نشاط لحركة الرياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، لذلك نصحت الأرصاد السائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة وزيادة مسافات الأمان بين السيارات وعدم القيادة في حالة انعدام الرؤية وفتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة.

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تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 15 ديسمبر في القاهرة وباقي المحافظات

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حالة الطقس اليوم الجمعة 15-12-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات السبت 16-12-2023

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 25 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة الإدارية العظمى 25 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 25 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الغربية العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 25 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسي مطروح العظمى 23 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 24 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 24 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا العظمى 25 والصغرى 10 درجة مئوية.

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