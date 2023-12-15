حالة الطقس اليوم الجمعة 15-12-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة استمرار استقرار الطقس ليسود الطقس الدافئ نهارًا مائل للبرودة في ساعات المساء والصباح الباكر.

و تعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة 15-12-2023 ودرجات الحرار المتوقعة.

حالة الطقس اليوم

وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، يتوقع أن يسود الطقس اللطيف نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب البلاد، ويكون لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتبقى الظاهرة المؤثرة اليوم هي الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية السائقين من ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر عند السير على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر، مع انتشار الشبورة المائية على هذه الطرق.

وعن حالة البحرين وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية فإن حالة البحر المتوسط: خفيف معتدل ارتفاع الموج ( 1.5:1 متر)، والبحر الأحمر: خفيف وارتفاع الموج ( 1:0.5 متر).

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية حول درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات مع استقرار حالة الطقس خلال هذه الايام رغم اقتراب فصل الشتاء فهي كالتالي:

محافظة القاهرة : العظمى 23 درجة والصغرى 15

محافظة الإسكندرية: العظمى 21 درجة والصغرى 14

محافظة الغردقة : العظمي 26 والصغرى 20

محافظة أسوان: العظمى 26 درجة والصغرى 20

محافظة مطروح: العظمى 23 درجة والصغرى 12.

محافظة سوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12.

قنا العظمى 28 درجة والصغرى 12.