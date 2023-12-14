"الأرصاد" تعلن حالة الطقس غدًا الجمعة فى مصر والظواهر الجوية المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة 15 ديسمبر، والظواهر الجوية المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس غدًا الجمعة فى مصر

وقالت هيئة الأرصاد إنَّه يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وحذرت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا الجمعة في مصر

كما تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة البحر غدًا فى مصر

البحر المتوسط: خفيف معتدل، وارتفاع الموج (1.5:1 متر).

البحر الأحمر: خفيف، وارتفاع الموج (1:0.5 متر).

موعد بداية فصل الشتاء فى مصر

وقالت هيئة الأرصاد، في وقت سابق، إنَّه لم يتبقَ سُوى 7 أيام فقط على بداية فصل الشتاء، حيثُ من المتوقع أن يبدأ في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وفقًا لخريطة الهيئة العامة للأرصاد الجوية والحسابات الفلكية في مصر.

أما غدًا الجمعة، فتوقعت الهيئة أن تسود أجواء خريفية لطيفة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا الجمعة في مصر

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشرق البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما أشارت الهيئة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل، لتصل خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء.

تجنب الأمطار وارتداء الملابس الشتوية

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة الابتعاد عن مخرات السيول، وتجنب القيادة وقت سقوط الأمطار، والاحتماء في مداخل العقارات، وعدم الوقوف أسفل اللافتات المعدنية أو الأشجار.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين ارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، حيث تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.