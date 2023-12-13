شبورة وفرص سقوط أمطار.. "الأرصاد" تعلن عن توقعات طقس الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الخميس الموافق 14 ديسمبر 2024 على كل أنحاء الجمهورية.

وأكدت الأرصاد استمرار حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، فضلًا عن فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة متفرقة على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال سيناء.

وقالت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنَّ البلاد يسودها طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، لطيف لمائل للبرودة نسبيًا على السواحل الشمالية الشرقية بارد على كاترين.

كما يسود مناطق الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد طقس لطيف لمعتدل على باقي الأنحاء نهارًا، بارد لشديد البرودة ليلا على كل الانحاء.

ظواهر جوية

وفيما يتعلّق الرياح، فتنشط نسبيًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والبحر الأحمر.

وبالنسبة للظواهر الجوية التي تشهدها مصر غدًا الخميس على كل الأنحاء، فتتمثّل في الشبورة المائية والتي تتسبب في تقليل الرؤية الأفقية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل لحد الضباب الكثيف على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومطروح.

حالة البحر

البحر المتوسط: معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

خليج السويس: معتدل وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين الرياح شمالية.

تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما متوقع غدًا سقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا وتصل إلى حد السيول على محافظة شمال سيناء، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.