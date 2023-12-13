سحب منخفضة وأمطار وشبورة.. "الأرصاد" تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المُقبلة، اعتبارًا من الخميس 14 ديسمبر وحتى الثلاثاء 19 ديسمبر 2024، وذلك على كافة الأنحاء.

وأكدت الهيئة على حالة من عدم الاستقرار تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، مُشيرة إلى تغيرات جوية على مدار الأيام المُقبلة تتمثّل في أمطار شديدة وبرودة ليلًا.

أمطار متوسطة غزيرة أحيانًا

وقالت الأرصاد الجوية إن البلاد يسودها أمطار متوسطة تغزر أحيانا، على مناطق من محافظة شمال سيناء قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة.

كما يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية كثيفة تقل الرؤية الأفقية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا) من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تشهد البلاد نشاط للرياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

تكاثر السحب المنخفضة

وكشفت خرائط الطقس، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال الجمهورية والوجه البحري والقاهرة والقناة، يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة على شمال الجمهورية وأقل حدة كلما اتجهنا نحو الداخل.

تجنب الأمطار وارتداء الملابس الشتوية

وشددت الأرصاد الجوية، على ضرورة الابتعاد عن مخرات السيول، وتجنب القيادة وقت سقوط الأمطار، والاحتماء في مداخل العقارات وعدم الوقوف أسفل اللافتات المعدنية أو الأشجار.

وناشدت الأرصاد الجوية، المواطنين، بارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، حيث تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.