الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات من الظواهر الجوية

الطقس
الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أهم  الظواهر الجوية، المتوقعة غدا الجمعة حيث تتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

لذلك حذرت هيئة الارصاد الجوية المواطنين من الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الأحد 10-12-2023 فى محافظات مصر

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حالة الطقس اليوم الجمعة 8-12-2023 وتوقعات درجات الحرارة

 

درجات الحرارة اليوم 


وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 25 18
العاصمة الإدارية 25 14
6 أكتوبر 25 14
بنهــــا 24 15
دمنهور 25 15
وادي النطرون 23 14
كفر الشيخ 25 15
المنصورة 25 14
الزقازيق 24 15
شبين الكوم 25 14
طنطا 24 14
دمياط 23 13
بورسعيد 23 13
الإسماعيلية 25 13
السويس 25 14
العريش 24 13
رفح 23 11
رأس سدر 25 13
نخل 23 8
كاترين 18 5
الطور 26 14
طابا 25 15
شرم الشيخ 27 18
الإسكندرية 24 13
العلمين الجديدة 23 12
مطروح 23 12
السلوم 22 12
سيوة 20 9
رأس غارب 26 16
الغردقة 27 18
سفاجا 26 18
مرسى علم 27 17
شلاتين 28 19
حلايب 26 20
أبو رماد 27 18
رأس حدربة 26 20
الفيوم 24 11
بني سويف 24 10
المنيا 25 10
أسيوط 26 9
سوهاج 27 12
قنا 28 12
الأقصر 28 13
أسوان 29 13
الوادي الجديد 26 9
أبو سمبل 25 12

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"الأرصاد" تعلن حالة الطقس غدًا الجمعة فى مصر والظواهر الجوية المتوقعة

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