الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم الجمعة 8-12-2023 وتوقعات درجات الحرارة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023.

 

حالة الطقس اليوم  

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس لطيف على القاهرة والسواحل الشمالية، بارد في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

 

وأوضحت الأرصاد أن هناك فرصًا لتساقط أمطار متوسطة إلى رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري.

 

لتكون درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، والسواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، بينما على شمال الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجةن وعلى جنوب الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.

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 تفاصيل درجات الحرارة على المحافظات 

محافظة الإسكندرية  19 درجة للعظمي، 11 درجة للصغرى. 

مطروح  :  18 درجة للعظمي، 10 درجة للصغرى. 

العريش    :  22 درجة للعظمي، 12 درجة للصغرى. 

سانت كاترين  : 21 درجة للعظمي، 07 درجة للصغرى. 

شرم الشيخ  26 درجة للعظمي، 17 درجة للصغرى. 

الغردقة      25 درجة للعظمي، 16 درجة للصغرى. 

أسوان 31 درجة للعظمي، 17 درجة للصغرى. 

قنا    29 درجة للعظمي، 15 درجة للصغرى. 

الأقصر      30 درجة للعظمي، 16 درجة للصغرى. 

سوهاج      28 درجة للعظمي، 14 درجة للصغرى. 

أسيوط :    27 درجة للعظمي، 13 درجة للصغرى. 

المنيا  26 درجة للعظمي، 12 درجة للصغرى. 

الفيوم 25 درجة للعظمي، 11 درجة للصغرى. 

محافظة بني سويف  24 درجة للعظمي، و10 درجة للصغرى. 

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