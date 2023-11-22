لم يأت بعد.. تعرف على موعد بداية فصل الشتاء رسميًا

بدأت الأجواء الشتوية في معظم أنحاء الجمهورية، بعد التراجع الملحوظ في درجات الحرارة، وخاصة في ساعات الليل، إلا أن فصل التاء لم يبدأ بعد.

ويقول الدكتور ياسر عبدالهادي، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن فصل الشتاء يبدأ في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم 22 ديسمبر المقبل، ويستمر نحو 89 يوما، حيث ينتهي يوم 20 مارس 2024، بداية فصل الربيع.

وأضاف عبدالهادي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الثلاثاء، إنه في هذا اليوم سيميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس التي تكون في هذا الوقت فوق مدار الجدي مباشرة عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا، وتبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها في السماء وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، وأضاف أن نهار ذلك اليوم سيكون هو أقصر نهار في عام 2023 وليله هو أطول ليل فيها، ويكون ظل الإنسان على الأرض أطول ما يمكن.

وأشار إلى أن الانقلاب الشمسي الشتوي يحدث في نصف الكرة الأرضية الشمالي حول يومي 21 أو 22 ديسمبر من كل عام، حيث تصل الشمس لأدنى ارتفاع لها خلال الظهر فوق الأفق، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي فيما عدا مدار الجدي، وهو حدث فلكي سنوي تميزه عمودية الشمس على مدار الجدي.

الطقس واحتمالية سقوط الأمطار الأربعاء 22 -11-2023

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الأربعاء 22 نوفمبر معتدلًا في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية) والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إلى أن الطقس اليوم الأربعاء سيكون لطيفًا على السواحل الشمالية الشرقية، وسيكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائلًا للبرودة ليلًا في معظم المناطق، ولا توجد فرصة لسقوط أمطار في جميع المحافظات.

كثافة الشبورة المائية اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023

من المتوقع أن يشهد يومي الخميس والجمعة المقبلين تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. ستستمر هذه الحالة من الساعة 4 صباحًا حتى 8 صباحًا.