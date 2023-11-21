الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: أجواء مائلة للبرودة صباحًا.. والعظمى بالقاهرة 18

الطقس
الطقس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من أجواء مائلة للبرودة صباحا وأثناء فترات الليل، وذلك فى ظل انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية خاصة درجات الحرارة الصغرى والتى تصل على القاهرة الكبرى 18 درجة.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية نصائح هامة للمواطنين بسبب انخفاض درجات الحرارة، حيث أكدت أنه يفضل أصطحاب جاكت فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.


وتابعت: ️أما بالنسبة للأطفال وكبار السن يفضل ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا لتجنب الإصابة بنزلات البرد. 

"الأرصاد": استقرار الأحوال الجوية وتوقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية

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الأرصاد: استقرار الطقس غدًا وعودة الشبورة الكثيفة.. والصغرى بالقاهرة 18 درجة

 

درجات الحرارة 
 


️وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: 

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18، 

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، 

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15،

سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 15،

قنا العظمى 26 درجة والصغرى 17، 

أسوان العظمى 27 درجة والصغرى 17.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، استقرارا فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء

وكانت الأرصاد قد أكدت من المتوقع أن يشهد الايام القادمة شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية.

هيئة الأرصاد تقدم نصائح للمواطنين أثناء تكون الشبورة

-القيادة بهدوء تام
-لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية
-إضاءة كشافات الشبورة المائية
-زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين
-استعمال مساحات الزجاج باستمرار
-فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة
 

الأطفال الأرصاد أجواء مائلة للبرودة رجات الحرارة القاهرة هيئة الأرصاد الجوية

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