الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: استقرار الطقس غدًا وعودة الشبورة الكثيفة.. والصغرى بالقاهرة 18 درجة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الثلاثاء، استقرارًا فى الأحوال الجوية على كل الأنحاء، ليسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

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وقالت هيئة الأرصاد الجوية: من المتوقع أن يشهد غدًا شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحًا تقريبًا) تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية.

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هل تعود درجات الحرارة للارتفاع مجددًا؟.. خبيرة أرصاد توضح لـ"الدستور"

 

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أمطار متفاوتة الشدة واضطراب فى الملاحة الجوية.. توقعات الطقس غدًا

درجات الحرارة 

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدًا الثلاثاء:

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 15، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 17.

ظاهرة جوية خطيرة
وحذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على طرق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية؛ لذا يجب الحذر أثناء القيادة، وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الشبورة المائية ظاهرة جوية خطيرة، وشددت على قائدى المركبات توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

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هيئة الأرصاد تقدم نصائح للمواطنين أثناء تكون الشبورة

-القيادة بهدوء تام
-لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية
-إضاءة كشافات الشبورة المائية
-زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين
-استعمال مساحات الزجاج باستمرار
-فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.
 

وكشفت هيئة الأرصاد تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة وخريطة الأمطار خلال الساعات المقبلة، إضافة إلى موقف تعطيل الدراسة، اليوم الأربعاء، في بعض المحافظات بسبب سقوط الأمطار.

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