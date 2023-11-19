هل تعود درجات الحرارة للارتفاع مجددًا؟.. خبيرة أرصاد توضح لـ"الدستور"

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريح خاص لـ"الدستور" إن درجات الحرارة لن تعاود الارتفاع عن المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت، ولن يعود الحر والرطوبة مجددًا.

وقد نصحت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتجنب الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أو الأشجار المرتفعة أثناء سقوط الأمطار، والاحتماء بمداخل العقارات السكنية، مُحذرة من قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار إلا للضرورة القصوى تجنبًا للحوادث، وترك مسافات آمنة بين السيارات وتشغيل المساحات والانتظار، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وتجنب التصوير أثناء الرعد منعًا لوقوع حوادث الصعق.

الطقس اليوم

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة وتكون رعدية أحيانًا، محذرة من امتداد الأمطار الرعدية مع تقدم ساعات النهار إلى القاهرة وجنوب الوجه البحرى.

وتتوافر فرص سقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة وتصل إلى حد السيول على شمال سيناء على فترات، وكذلك فرص سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات.

الطقس غدًا

تشهد مناطق العلمين، الضبعة، الإسكندرية، شمال محافظة البحيرة، كفرالشيخ، غدًا، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وقد تكون رعدية وتمتد اعتبارًا من الساعة الثانية ظهرًا إلى شمال محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد.

بينما تشهد مناطق السلوم وأجزاء من مطروح، جنوب محافظتى البحيرة والدقهلية، والغربية، والشرقية، والمنوفية، أمطارًا متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا وتمتد مساء إلى القاهرة والجيزة والقليوبية والسويس والإسماعيلية.