الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رياح وأمطار.. موجة من الطقس السيئ تضرب السويس (صور)

الطقس في السويس
الطقس في السويس

تعرضت مناطق متفرقة من محافظة السويس، لموجة من الطقس السيء،  عصر اليوم.

حيث شهدت بعض المناطق في السويس سقوط أمطار خفيفة صاحبتها رياح متباينة الشدة والسرعة. 

وهبت رياح على مناطق متفرقة من احياء السويس الخمسة: الأربعين،  السويس، فيصل،  الجناين وعتاقة.

رياح محملة بالأتربة 

كما شهدت المناطق القريبة من الأماكن الصحراوية بحي الجناين وعتاقة رياحًا محملة بالأتربة. 

وتسبب الغبار المتناثر مع الرياح التي هبت على الطرق السريعة في صعوبة الرؤية الأفقية مما قد يؤدي للتأثير على حركة السفر من وإلى السويس خلال الساعات القادمة. 

عشاق الشتاء 

وفي المقابل حرص محبو الشتاء على النزول للكورنيش لاستقبال اول علامات وصول فصل الشتاء والاستماع بالأمطار الخفيفة بالقرب من مياه خليج السويس.  

وشهدت محافظات مصر تغير في حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام الماضية، ووفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، معلنة توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة بالمحافظات، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء والصعيد.

وأكدت الأرصاد الجوية، على تغير حالة الطقس اليوم مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا وتكون رعدية أحيانا.

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من المتوقع  أن تمتد لتشمل باقي السواحل الشمالية مع تقدم الوقت، أما القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري فهما على موعد مع الأمطار المتوسطة والرعدية مع تقدم ساعات النهار  وتقل شدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد، والفرصة مهيأة اليوم لتشكل السيول على شمال ووسط سيناء.

السويس الطقس رياح امطار الشتاء

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