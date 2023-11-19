الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توقعات حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة بالمحافظات

الطقس
الطقس

توقعات حالة الطقس من أكثر الموضوعات بحثًا بشكل يومي على محركات الإنترنت وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية.

وشهدت محافظات مصر تغير في حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام الماضية، ووفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، معلنه توقعات حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة بالمحافظات، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء والصعيد.

أكدت الأرصاد الجوية، على تغير حالة الطقس اليوم مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا وتكون رعدية أحيانا.

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، من المتوقع  أن تمتد لتشمل باقى السواحل الشمالية مع تقدم الوقت، أما القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى فهما على موعد مع الأمطار المتوسطة والرعدية مع تقدم ساعات النهار  وتقل شدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد، والفرصة مهيأة اليوم لتشكل السيول على شمال ووسط سيناء.

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أمطار وشبورة.. توقعات حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة بالمحافظات

حالة الطقس ودرجات الحرارة السبت 18 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الأحد 19 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

حالة الطقس درجات الحرارة الاثنين 20 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

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