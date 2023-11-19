درجات الحرارة اليوم الأحد 19-11-2023 فى محافظات مصر
ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خاصة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد عن وجود منخفض جوي عميق يؤثر على البلاد خلال 48 ساعة القادمة، وهو منخفض جوي متمركز على شرق البحر المتوسط يؤثر على شمال البلاد، حيث يجعل الطقس متقلبا وماطرا ويميل إلى البرودة نسبيًا.
درجات الحرارة اليوم الأحد 19-11-2023 في محافظات مصر
في التقرير التالي ننشر درجات الحرارة اليوم الاحد 19-11-2023 في محافظات مصر وبيان هيئة الأرصاد الجوية عن تقلبات الطقس.
وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية يسود اليوم الأحد طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلة للحرارة على شمال الصعيد، حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفة فى أول الليل ومائلة للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
ولفت بيان الأرصاد إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال الجمهورية والوجه البحرى والقاهرة والقناه وحتى شمال الصعيد، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على شمال سيناء وشمال الدلتا قد يصاحبها تساقط حبات البرد يمتد سقوط الأمطار تباعًا نحو الداخل بكميات أقل من شمال الجمهوري.
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درجات الحرارة اليوم الاحد 19-11-2023 في محافظات مصر
القاهرة العظمى 27 الصغرى 19
6 أكتوبر العظمى 28 الصغرى 18
بنها العظمى 27 19
دمنهورالعظمى 26الصغرى 18
وادى النطرون العظمى 27 الصغرى 18
كفر الشيخ العظمى 26 الصغرى 19
المنصورة العظمى 26الصغرى 19
الزقازيق العظمى 27 الصغرى 19
شبين الكوم العظمى 27 الصغرى 19
طنطا العظمى 26 الصغرى 19
دمياط العظمى 26 الصغرى 19
بورسعيد العظمى 26 الصغرى 18
الإسماعيلية العظمى 28 الصغرى 17
السويس العظمى 27 الصغرى 18
العريش العظمى 26 الصغرى 17
رفح العظمى 25 الصغرى 18
رأس سدر العظمى 28 الصغرى 20
نخل العظمى 26الصغرى 14
كاترين العظمى 24 الصغرى 13
الطور العظمى 29 الصغرى 21
طابا العظمى 29 الصغرى 20
شرم الشيخ العظمى 30 الصغرى 21
الإسكندرية العظمى 26 الصغرى 18
العلمين الجديدة العظمى 26 الصغرى 18
مطروح العظمى 25 الصغرى 17
السلوم العظمى 26 الصغرى 15
سيوةالعظمى 25 الصغرى 13
رأس غارب العظمى 30 الصغرى 21
الغردقة العظمى 30 الصغرى 20
سفاجا العظمى 31 الصغرى 22
مرسى علم العظمى 31 الصغرى 22
شلاتين العظمى 30الصغرى 25
حلايب العظمى 26الصغرى 23
أبورماد العظمى 28الصغرى 22
رأس حدربة العظمى 26 الصغرى 22
الفيوم العظمى 27 الصغرى 17
بنى سويف العظمى 28 الصغرى 16
المنيا العظمى 28 الصغرى 15
أسيوط العظمى 28 الصغرى 15
سوهاج العظمى 29 الصغرى 17
قنا العظمى 29 الصغرى 18
الأقصر العظمى 29 الصغرى 18
أسوان العظمى 30 الصغرى 19
الوادى الجديد العظمى 31 الصغرى 18
أبوسمبل العظمى 31 الصغرى 19