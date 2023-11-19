درجات الحرارة اليوم الأحد 19-11-2023 فى محافظات مصر

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خاصة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد عن وجود منخفض جوي عميق يؤثر على البلاد خلال 48 ساعة القادمة، وهو منخفض جوي متمركز على شرق البحر المتوسط يؤثر على شمال البلاد، حيث يجعل الطقس متقلبا وماطرا ويميل إلى البرودة نسبيًا.



درجات الحرارة اليوم الأحد 19-11-2023 في محافظات مصر

في التقرير التالي ننشر درجات الحرارة اليوم الاحد 19-11-2023 في محافظات مصر وبيان هيئة الأرصاد الجوية عن تقلبات الطقس.



وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية يسود اليوم الأحد طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلة للحرارة على شمال الصعيد، حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفة فى أول الليل ومائلة للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفت بيان الأرصاد إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال الجمهورية والوجه البحرى والقاهرة والقناه وحتى شمال الصعيد، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على شمال سيناء وشمال الدلتا قد يصاحبها تساقط حبات البرد يمتد سقوط الأمطار تباعًا نحو الداخل بكميات أقل من شمال الجمهوري.

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درجات الحرارة اليوم الاحد 19-11-2023 في محافظات مصر



القاهرة العظمى 27 الصغرى 19

6 أكتوبر العظمى 28 الصغرى 18

بنها العظمى 27 19

دمنهورالعظمى 26الصغرى 18

وادى النطرون العظمى 27 الصغرى 18

كفر الشيخ العظمى 26 الصغرى 19

المنصورة العظمى 26الصغرى 19

الزقازيق العظمى 27 الصغرى 19

شبين الكوم العظمى 27 الصغرى 19

طنطا العظمى 26 الصغرى 19

دمياط العظمى 26 الصغرى 19

بورسعيد العظمى 26 الصغرى 18

الإسماعيلية العظمى 28 الصغرى 17

السويس العظمى 27 الصغرى 18

العريش العظمى 26 الصغرى 17

رفح العظمى 25 الصغرى 18

رأس سدر العظمى 28 الصغرى 20

نخل العظمى 26الصغرى 14

كاترين العظمى 24 الصغرى 13

الطور العظمى 29 الصغرى 21

طابا العظمى 29 الصغرى 20

شرم الشيخ العظمى 30 الصغرى 21

الإسكندرية العظمى 26 الصغرى 18

العلمين الجديدة العظمى 26 الصغرى 18

مطروح العظمى 25 الصغرى 17

السلوم العظمى 26 الصغرى 15

سيوةالعظمى 25 الصغرى 13

رأس غارب العظمى 30 الصغرى 21

الغردقة العظمى 30 الصغرى 20

سفاجا العظمى 31 الصغرى 22

مرسى علم العظمى 31 الصغرى 22

شلاتين العظمى 30الصغرى 25

حلايب العظمى 26الصغرى 23

أبورماد العظمى 28الصغرى 22

رأس حدربة العظمى 26 الصغرى 22

الفيوم العظمى 27 الصغرى 17

بنى سويف العظمى 28 الصغرى 16

المنيا العظمى 28 الصغرى 15

أسيوط العظمى 28 الصغرى 15

سوهاج العظمى 29 الصغرى 17

قنا العظمى 29 الصغرى 18

الأقصر العظمى 29 الصغرى 18

أسوان العظمى 30 الصغرى 19

الوادى الجديد العظمى 31 الصغرى 18

أبوسمبل العظمى 31 الصغرى 19