ننشر درجات الحرارة اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

يعرض موقع الدستور بشكل يومي نشرته عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة لليوم كي يطلع عليها المواطنون وتأتي من واقع هيئة الأرصاد الجوية.



ننشر درجات الحرارة اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 في محافظات مصر

في هذا التقرير نرصد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 في محافظات مصر.

يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

مع ملاحظة تكون شبورة مائية «من الساعة الـ 4 حتى الساعة الـ 8 صباحًا تقريبًا»، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية أن هناك فرصا لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40% تقريبًا، على مناطق من شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30 إلى 40% تقريبًا، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، تمتد خفيفة ورعدية أحيانًا إلى مناطق من شمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

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درجات الحرارة اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023

القاهرة 28 20

العاصمة الإدارية 29 19

6 أكتوبر 29 19

بنها 28 20

دمنهور 28 19

وادي النطرون 28 19

كفر الشيخ 28 20

المنصورة 27 20

الزقازيق 28 20

شبين الكوم 28 20

طنطا 28 19

دمياط 27 21

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 28 17

السويس 28 18

العريش 27 17

رفح 27 17

رأس سدر 31 21

نخل 27 16

كاترين 25 13

الطور 28 19

طابا 28 20

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 28 19

العلمين 27 18

مطروح 26 17

السلوم 24 16

سيوة 27 15

رأس غارب 32 23

الغردقة 32 22

سفاجا 32 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 31 23

حلايب 29 23

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 29 22

الفيوم 27 18

بني سويف 27 18

المنيا 26 17

أسيوط 28 17

سوهاج 33 19

قنا 34 22

الأقصر 35 22

أسوان 35 23

الوادي الجديد 34 18

أبو سمبل 35 23