الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ننشر درجات الحرارة اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

يعرض موقع الدستور بشكل يومي نشرته عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة لليوم كي يطلع عليها المواطنون وتأتي من واقع هيئة الأرصاد الجوية.
 

ننشر درجات الحرارة اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 في محافظات مصر 

في هذا التقرير نرصد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 في محافظات مصر.

يسود اليوم الأحد  طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

مع ملاحظة تكون شبورة مائية «من الساعة الـ 4 حتى الساعة الـ 8 صباحًا تقريبًا»، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية أن هناك فرصا لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40% تقريبًا، على مناطق من شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30 إلى 40% تقريبًا، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، تمتد خفيفة ورعدية أحيانًا إلى مناطق من شمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
 اقرأ ايضا

ننشر اسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية

كيفية التخلص من اكتئاب فصل الخريف

بهذه الخطوات.. حافظي على شعرك بفصل الخريف

درجات الحرارة اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023  

القاهرة 28 20
العاصمة الإدارية 29 19
6 أكتوبر 29 19
بنها 28 20
دمنهور 28 19
وادي النطرون 28 19
كفر الشيخ 28 20
المنصورة 27 20
الزقازيق 28 20
شبين الكوم 28 20
طنطا 28 19
دمياط 27 21
بورسعيد 27 22
الإسماعيلية 28 17
السويس 28 18
العريش 27 17
رفح 27 17
رأس سدر 31 21
نخل 27 16
كاترين 25 13
الطور 28 19
طابا 28 20
شرم الشيخ 32 23
الإسكندرية 28 19
العلمين 27 18
مطروح 26 17
السلوم 24 16
سيوة 27 15
رأس غارب 32 23
الغردقة 32 22
سفاجا 32 22
مرسى علم 33 23
شلاتين 31 23
حلايب 29 23
أبو رماد 30 22
رأس حدربة 29 22
الفيوم 27 18
بني سويف 27 18
المنيا 26 17
أسيوط 28 17
سوهاج 33 19
قنا 34 22
الأقصر 35 22
أسوان 35 23
الوادي الجديد 34 18
أبو سمبل 35 23

txt

أبرز القطع المهمة التي يجب توافرها في دولابك خلال الشتاء

txt

مراجعة 23 ألف بالوعة بمحافظة القاهرة استعدادا لموسم الشتاء

ننشر درجات الحرارة ننشر درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة اليوم الأحد درجات الحرارة اليوم الاحد 12 نوفمبر 2023 حالة الطقس حالة الطقس و درجات الحرارة

الأكثر قراءة

عاجل.. فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

الأرصاد تكشف موعد بداية فصل الشتاء

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

أولتراس أهلاوي.. 16 عامًا من الفوضى والبلطجة وفرض السيطرة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: انقطاع تام للكهرباء بمستشفى الشفاء جراء القصف الإسرائيلى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس