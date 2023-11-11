مراجعة 23 ألف بالوعة بمحافظة القاهرة استعدادا لموسم الشتاء

يواصل مسؤولي محافظة القاهرة مراجعتهم لكافة المعدات الموجودة بالأحياء والتدقيق بمدى صلاحيتها وفاعليتها لمواجهة الأزمات والطوارئ.

ويقوم نواب محافظ القاهرة الأربعة بشكل دوري بمراجعة شاملة للمعدات الموجودة بالأحياء، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال للاستعداد المبكر لموسم الأمطار وموسم الشتاء.

وأشارت محافظة القاهرة إلى أنها استعدت مبكرا لموسم الأمطار بمراجعة 23 ألف بالوعة منتشرة بأنحاء محافظة القاهرة.

وافتتح الشهر الماضي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة والعامة بمحافظة القاهرة، ومهمته التنسيق الكامل بين غرف طوارئ الاحياء والاتصال المباشر للتعامل الفوري مع أي طارئ تشهده المحافظة.

التنسيق الكامل بين الصرف الصحي وهيئة النظافة والأحياء

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في تصريحات سابقىة، ضرورة استمرار التنسيق بين هيئة النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة محطات الرفع لزيادة القدرة الاستيعابية للمنظومة لاستقبال أكبر كمية من مياه الأمطار.

خطوات استباقية للتعامل مع احتمالات سقوط الأمطار

ورفعت العاصمة درجة الاستعداد بالأحياء لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، واتخاذ خطوات استباقية للتعامل مع احتمالات سقوط الأمطار، مع التنسيق الكامل بين أجهزة محافظة القاهرة من خلال ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة.

خطة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ

وأكد محافظ القاهرة وضع خطة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحى وشركة مياه القاهرة وهيئة النظافة والحماية المدنية والمرافق.