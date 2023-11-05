الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم.. درجات الحرارة فى مصر الأحد 5 نوفمبر 2023

حالة الطقس
حالة الطقس

 ترتفع معدلات البحث عن حالة الطقس  و درجات الحرارة بشكل يومي مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على مدار اليوم مع الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء.

ننشر درجات الحرارة اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 وحالة الطقس

في هذا التقرير ننشر درجات الحرارة اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 وحالة الطقس من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية.

يسود اليوم الأحد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويوضح بيان هيئة الأرصاد شبورة مائية كثيفة «من الساعة الـ 4 حتى الساعة الـ 8 صباحًا تقريبًا»، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

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القاهرة: العظمى 31 الصغرى 22.
العاصمة الإدارية: العظمى 31 الصغرى 21.
6 أكتوبر: العظمى 31 الصغرى 21.
بنها: العظمى 31 الصغرى 22.
دمنهور: العظمى 30 الصغرى21.
وادي النطرون: العظمى 32 الصغرى21
كفر الشيخ العظمى 30 الصغرى 22.
المنصورة: العظمى 30 الصغرى22.
الزقازيق: العظمى 31 الصغرى23.
شبين الكوم: العظمى31 الصغرى22.
طنطا: العظمى 30 الصغرى22.
دمياط: العظمى 27 الصغرى22.
بورسعيد:  العظمى 28 الصغرى22.
الإسماعيلية: العظمى 31 الصغرى21.
السويس: العظمى 30 الصغرى22.
العريش: العظمى 29 الصغرى21.
رفح: العظمى 29 الصغرى20.
رأس سدر: العظمى 32 الصغرى22.
نخل: العظمى 29  الصغرى 16.
كاترين: العظمى 25 الصغرى 13.
الطور: العظمى 30 الصغرى21.
طابا: العظمى 29 22 الصغرى.
شرم الشيخ: العظمى 33 الصغرى 24.
الإسكندرية: العظمى 31 الصغرى21.
العلمين: العظمى 31 الصغرى21.
مطروح: العظمى 31 الصغرى21.
السلوم: العظمى 34 الصغرى20.
سيوة: العظمى 30 الصغرى17.
رأس غارب: العظمى 32 الصغرى22.
الغردقة: العظمى 34 الصغرى24.
سفاجا: العظمى 34 الصغرى23.
مرسى علم: العظمى 34 الصغرى 23.
شلاتين: العظمى 32 الصغرى 24.
حلايب: العظمى 28 الصغرى23.
أبو رماد: العظمى 30 الصغرى25.
رأس حدربة: العظمى 31 الصغرى 26.
الفيوم: العظمى 32 الصغرى21.
بني سويف: العظمى 32 الصغرى 20.
المنيا: العظمى 32 الصغرى19.
أسيوط: العظمى 34 الصغرى19.
سوهاج: العظمى 35 الصغرى 21.
قنا: العظمى 36 الصغرى23.
الأقصر: العظمى 35 الصغرى24.
أسوان: العظمى 36 الصغرى 24.
الوادي الجديد: العظمى 36 الصغرى 20.
أبو سمبل: العظمى 35 الصغرى24.

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