يتساءل عدد كبير منا عن كيفية التخلص من اكتئاب فصل الخريف، وكيفية السيطرة على الحالة العامة التي تزيد من إحساسنا في الرغبة في النوم مزيد من الوقت، أو عدم التواجد وسط تجمعات، ولا يعلموا أن هناك خطوات يجب القيام بها للسيطرة على هذه الحالة العامة التى ترتبط بشكل كبير بتغير الفصول.

ووفقا لما جاء في موقع "health، فهناك مجموعة من الأمور التي تساعد على التخفيف من اكتئاب فصل الخريف، والتى تتمثل أهمها في محاولة القيام ببعض الأمور التي تساعدك على الإحساس بالفرح مثل قراءة كتاب جديد كنت ترغب في قراءته أو القيام بمشاهدة بعض الأعمال الفنية التى تحبها و تشعرك بالسعادة، فالقيام بتلك الأمور تساعدك على الخروج من أى مشاعر حزن أو اكتئاب.

كل ما تريد معرفته عن كيفية التخلص من اكتئاب فصل الخريف

وبحسب ما جاء في التقرير، فيجب الحرص على القيام ببعض الأمور الأخرى مثل قضاء وقت مع نفسك وتخصيص هذا الوقت لممارسة اى شيء تحبه على سبيل المثال الذهاب للتسوق من المتاجر أو تناول القهوة في المكان الذي تشعر فيه بالراحة والقدرة على الإبتعاد عن الدوشة، فالقيام بهذا الأمر يساعد بشكل كبير في تقليل الضغوطات النفسية ويقلل من التوتر والقلق المصاب للشعور بالإكتئاب خاصة خلال فترة تغير الفصول.

كيف تساعد ممارسة الرياضة في التخلص من اكتئاب الخريف؟

كما يمكن القيام ببعض الأمور الأخرى مثل التجمع مع العائلة وممارسة أي نشاط ما في التجمع مع العائلة يساعد في تقليل المشاعر السلبية ويزيد من الحماس والرغبة في إنجاز مزيد من الأعمال، إلي جانب ذلك يجب الحرص على القيام بممارسة الرياضة لأنها تساعد بصورة كبيرة في التخلص من الطاقة السلبية، كما يجب الحرص على المشي يوميا لا يقل عن 30 حقيقة لأن المشي بشكل مستمر يساعد على خروج مشاعر الغضب والضغط العصبي ومحاولة القيام بهذا الأمر يساهم بصورة كبيرة في خلق مزيد من الراحة للجسم والتخلص من السلبية التي قد تتكون بداخلنا خلال تلك الفترة دون الشعور بها ولكن تظهر مرة واحدة في شكل اكتئاب أو رفض للواقع.