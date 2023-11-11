السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أبرز القطع المهمة التي يجب توافرها في دولابك خلال الشتاء

موضة
موضة

تبحث كل فتاة عن القطع الأساسية التي يجب أن تكون موجودة داخل دولابها من أجل أن تظهر بشكل لائق ومميز للغاية، خاصة مع بداية موسم شتاء جديد وتبحث الفتيات عن أبرز الإطلالات التي ستكون مميزة خلال شتاء 2024، ونستعرض في السطور التالية مجموعة من القطع التي يجب أن تكون متوفرة بشكل أساسي في كل دولاب لكي تساعدك على الظهور بإطلالة مميزة خلال شتاء 2024.

أبرز القطع الهامة التي يجب توافرها في دولابك خلال الشتاء 

وتتمثل أبرز القطع المميزة التي يجب أن تكون متوفرة في كل دولاب، الجاكت الجينز الذي يعتبر واحد من أكثر القطع المميزة خلال فصل الشتاء وتساعدك في تنسيق عدد كبير من الملابس والظهور بإطلالة ناعمة ومميزة للغاية، كما أن من ضمن القطع المميزة داخل دولابك وتساعدك في تنسيق عدد كبير من الإطلالات، البلوفر الأبيض فيجب أن يتوفر لديك البلوفر باللون الأبيض والذي يساعدك على ارتداء عدد كبير من الجواكت بشكل مميز للغاية، وكذلك البلوفر باللون الأسود والبيج فمن القطع اللميزة والهامة للغاية.

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ومن ضمن القطع التي يجب أن تتوفر في كل دولاب، البنطلون الجينز الأسود والفاتح والغامق فتلكا لبناطيل تساعدك في ارتداء الملابس بأريحية كبيرة، ومن ضمن القطع المميزة خلال شتاء 2024، الشميز الأبيض والأسود فيمكن ارتداؤها أسفل البلوفرات وهو ما يساعد في الحصول على إطلالة مميزة وساحرة للغاية، فجيب أن يتوفر لديك تلك الشميزات.

الإسكارف أساسي في دولابك لتنسقي به ملابس عديدة في الشتاء 

وتعتبر من القطع المميزة داخل كل دولاب، الإسكارفات التي تساعد على تغير الإطلالة بشكل كامل، ومن ابرز الألوان المطلوبة اللون الزيتي واللون البيج والأبيض، كما يمكن أيضا ارتداء الإسكارف الذي يحمل الوان كثيرة حتي يتماشي مع العديد من الملابس.

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