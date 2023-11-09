الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

درجات الحرارة اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر 

درجات الحرارة
درجات الحرارة

يكثر البحث عن درجات الحرارة اليوم في ظل حالة التشتت في حالة الطقس على مدار اليوم والذي يكون بارد في ساعات الصباح الأولى  وعلى العكس حار في منتصف اليوم ونهارًا ليعود إلى البرودة مرة أخرى ليلًا.
 

ننشر درجات الحرارة اليوم الخميس 

نرصد في التقرير التالي حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية. 

يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتكون  شبورة مائية كثيفة  وفق بيان الهيئة «من الساعة الـ 4 حتى الساعة الـ 8 صباحًا تقريبًا»، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق. 

ولفت بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية، قد يكون مثير للرمال والأتربة على فترات متقطعة.
 

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بيان درجات الحرارة اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 

جاء بيان درجات الحرارة اليوم الخميس الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية كالتالي: 

القاهرة: العظمى 28 الصغرى 20
العاصمة الإدارية: العظمى 29 الصغرى 19
6 أكتوبر: العظمى 29 الصغرى 18
بنها العظمى: 28 الصغرى 20
دمنهور العظمى: 27 الصغرى 18 
وادي النطرون: العظمى 30 الصغرى 18
كفر الشيخ: العظمى 28 الصغرى 19
المنصورة: العظمى 28 الصغرى 18
الزقازيق: العظمى 29 الصغرى 19
شبين الكوم: العظمى 29 الصغرى 19
طنطا: العظمى 28 الصغرى 19
دمياط: العظمى 26 الصغرى 20
بورسعيد: العظمى 26 الصغرى 19
الإسماعيلية: العظمى 31 الصغرى 18
السويس: العظمى 30 الضغرى 19
الأقصر:  العظمى 36 الصغرى 18
أسوان: العظمى 37 الصغرى 23
الوادي الجديد: العظمى 36 الصغرى 20
أبو سمبل: العظمى 35 الصغرى 25
 

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درجات الحرارة اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس شبورة مائية نشاط الرياح سحب الرعدية

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