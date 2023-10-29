درجات الحرارة اليوم الأحد 29-10-2023 فى محافظات مصر
يقدم موقع الدستور بشكل يومي نشرته الخاصة بـ حالة الطقس ودرجات الحرارة وفق بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية الراصدة لحالة الطقس، مع الاستعداد لفصل الشتاء والتقلبات الجوية التي نشهدها على مدار اليوم.
درجات الحرارة اليوم الأحد 29-10-2023 في محافظات مصر
ننشر في هذا التقرير درجات الحرارة اليوم الأحد 29-10-2023 في محافظات مصر وبيان تفاصيل حالة الطقس.
يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وتكون الشبورة المائية من الساعة الـ4 فجرًا وحتى الساعة الـ8 صباحًا وتكون كثيفة أحيانا في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة وخليج السويس.
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بيان درجات الحرارة اليوم الأحد 29-10-2023
القاهرة العظمى 31 الصغرى 22
العاصمة الإدارية العظمى 32 الصغرى 21
بنها العظمى 31 الصغرى 21
دمنهور العظمى 30 الصغرى 22
المنصورة العظمى 30 الصغرى 21
الزقازيق العظمى 31 الصغرى 22
شبين الكوم العظمى 31 الصغرى 22
طنطا العظمى 30 الصغرى 21
دمياط العظمى 28 الصغرى 22
بورسعيد العظمى 28 الصغرى 22
الإسماعيلية العظمى 32 الصغرى 21
السويس العظمى 32 الصغرى 22
العريش العظمى 30 21 الصغرى
رفح العظمى 30 الصغرى 21
رأس سدر العظمى 32 الصغرى 22
نخل العظمى 31 الصغرى 16
كاترين العظمى 25 الصغرى 14
الطور العظمى 30 الصغرى 22
طابا العظمى 31 الصغرى 23
شرم الشيخ العظمى 33 الصغرى 23
الإسكندرية العظمى 29 الصغرى 21
العلمين الجديدة العظمى 28 الصغرى 21
مطروح العظمى 27 الصغرى 19
السلوم العظمى 27 الصغرى 18
سيوة العظمى 30 الصغرى 16
رأس غارب العظمى 32 الصغرى 22
الغردقة العظمى 33 الصغرى 23
سفاجا العظمى 32 الصغرى 23
مرسى علم العظمى 33 الصغرى 24
شلاتين العظمى 31 الصغرى 23
حلايب العظمى 29 الصغرى 22
أبو رماد العظمى 30 الصغرى 22
رأس حدربة العظمى 29 الصغرى 23
الفيوم العظمى 33 الصغرى 20
بني سويف العظمى 34 الصغرى 19
المنيا العظمى 34 الصغرى 20
أسيوط العظمى 34 الصغرى 20
سوهاج العظمى 35 الصغرى 21
قنا العظمى 36 الصغرى 23
الأقصر العظمى 37 23 الصغرى
أسوان العظمى 37 الصغرى 24
الوادي الجديد العظمى 36 الصغرى 21
أبو سمبل العظمى 37 الصغرى 23