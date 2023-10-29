درجات الحرارة اليوم الأحد 29-10-2023 فى محافظات مصر

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درجات الحرارة اليوم الأحد 29-10-2023 في محافظات مصر

ننشر في هذا التقرير درجات الحرارة اليوم الأحد 29-10-2023 في محافظات مصر وبيان تفاصيل حالة الطقس.

يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتكون الشبورة المائية من الساعة الـ4 فجرًا وحتى الساعة الـ8 صباحًا وتكون كثيفة أحيانا في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة وخليج السويس.

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بيان درجات الحرارة اليوم الأحد 29-10-2023

القاهرة العظمى 31 الصغرى 22

العاصمة الإدارية العظمى 32 الصغرى 21

بنها العظمى 31 الصغرى 21

دمنهور العظمى 30 الصغرى 22

المنصورة العظمى 30 الصغرى 21

الزقازيق العظمى 31 الصغرى 22

شبين الكوم العظمى 31 الصغرى 22

طنطا العظمى 30 الصغرى 21

دمياط العظمى 28 الصغرى 22

بورسعيد العظمى 28 الصغرى 22

الإسماعيلية العظمى 32 الصغرى 21

السويس العظمى 32 الصغرى 22

العريش العظمى 30 21 الصغرى

رفح العظمى 30 الصغرى 21

رأس سدر العظمى 32 الصغرى 22

نخل العظمى 31 الصغرى 16

كاترين العظمى 25 الصغرى 14

الطور العظمى 30 الصغرى 22

طابا العظمى 31 الصغرى 23

شرم الشيخ العظمى 33 الصغرى 23

الإسكندرية العظمى 29 الصغرى 21

العلمين الجديدة العظمى 28 الصغرى 21

مطروح العظمى 27 الصغرى 19

السلوم العظمى 27 الصغرى 18

سيوة العظمى 30 الصغرى 16

رأس غارب العظمى 32 الصغرى 22

الغردقة العظمى 33 الصغرى 23

سفاجا العظمى 32 الصغرى 23

مرسى علم العظمى 33 الصغرى 24

شلاتين العظمى 31 الصغرى 23

حلايب العظمى 29 الصغرى 22

أبو رماد العظمى 30 الصغرى 22

رأس حدربة العظمى 29 الصغرى 23

الفيوم العظمى 33 الصغرى 20

بني سويف العظمى 34 الصغرى 19

المنيا العظمى 34 الصغرى 20

أسيوط العظمى 34 الصغرى 20

سوهاج العظمى 35 الصغرى 21

قنا العظمى 36 الصغرى 23

الأقصر العظمى 37 23 الصغرى

أسوان العظمى 37 الصغرى 24

الوادي الجديد العظمى 36 الصغرى 21

أبو سمبل العظمى 37 الصغرى 23